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KILLSWITCH ENGAGE планируют работу над альбомом



Вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach в рамках недавнего интервью рассказал о планах группы на ближайшее время:



«Насколько я знаю, и как работает эта группа, все четыре парня, которые владеют инструментами, придумывают демо-записи и риффы или части песен, и этот процесс начался, насколько я знаю, потому что у нас была встреча по этому поводу во время тура SLIPKNOT. Так что была такая идея, и всё зависит от того, что будет с гастролями, а у нас есть планы на другие туры на лето и в конце года, так что в зависимости от того, в каком состоянии будет находиться мир, и будет ли у нас доступ в другие страны, мы могли бы потенциально гастролировать с "Atonement" в этом году, по большей части, пытаясь наверстать упущенное время. Но был разговор о том, чтобы хотя бы начать записывать демо и собрать вместе идеи для нового альбома в этом году. Но, опять же, мы не знаем, что нам преподнесёт окружающая действительность. Сейчас такие странные, неопределённые времена. Но я знаю, что колёса уже начали вращаться в плане разработки концепции и идеи, чтобы ребята начали писать партии и тому подобное. Так что только время покажет. Я бы не ожидал, что альбом выйдет в этом году, но, по крайней мере, идеи, сочинение и демо-записи стартуют в этом году».







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