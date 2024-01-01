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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
*Новое видео BRUCE DICKINSON 17
*Вокалистка LUCIFER: «Мы не будем менять название в угоду цер... 16
*Новое видео RAGE 15
*OZZY OSBOURNE попрощается с фанатами в Бирмингеме 13
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 10
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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
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Killswitch Engage

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30 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

25 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE закончил написание текстов

16 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Новый альбом для меня самый сложный»

14 янв 2024 : 		 HOWARD JONES записал вокал для проекта с гитаристом KILLSWITCH ENGAGE

7 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

14 окт 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом будет во второй половине 2024»

13 сен 2023 : 		 Тексты для KILLSWITCH ENGAGE будут писать все

28 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE поймали лося

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE готовы к записи

23 авг 2023 : 		 Как собрались бывшие из KILLSWITCH ENGAGE

16 авг 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо

15 авг 2023 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о том, зачем проходил прослушивание

14 авг 2023 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE надеется на скорую запись

19 июл 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть несколько новых песен

2 июл 2023 : 		 Почему так долго нет альбома KILLSWITCH ENGAGE?

20 июн 2023 : 		 Будут ли KILLSWITCH ENGAGE отмечать юбилей "The End Of Heartache"

13 июн 2023 : 		 JOEY BELLADONNA и HOWARD JONES присоединились на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

10 май 2023 : 		 Участники KILLSWITCH ENGAGE вновь мутят вместе

23 фев 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE работает с бывшим

11 фев 2023 : 		 Демо KILLSWITH ENGAGE готово

26 дек 2022 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE: «Здорово, что я встретил стольких людей!»

23 окт 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE обещает убойный материал

4 июл 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о новом альбоме

6 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE
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Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE



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Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE, которое состоялось в рамках Bloodstock Festivals 2023, доступно для просмотра ниже.

Watch KILLSWITCH ENGAGE Perform "Rise Inside" Live At Bloodstock 2023; Pro-Shot Video




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