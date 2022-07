Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о новом альбоме

сегодня



Jesse Leach в рамках недавней беседы поговорил о планах KILLSWITCH ENGAGE на ближайшие месяцы:



«На данный момент главное, что над нами довлело, — это то, что прошло много времени с тех пор, как мы садились и сочиняли альбом. Так что возвращение в дорогу и гастроли — мы провели тур со SLIPKNOT здесь, в Штатах, и мы провели свой собственный хедлайнерский тур с LIGHT THE TORCH и AUGUST BURNS RED — это своего рода сообщение: "О, мы вернулись. Мы снова занимаемся этим. Мы даём концерты. И выступаем перед публикой". Мы не могли взаимодействовать так много, как нам хотелось бы, из-за пандемии, но мы всё равно делали это. Но я полагаю, что постоянно возникал вопрос: "Что же нам делать?" Международные поездки отошли на второй план не только из-за пандемии, но и из-за конфликта на Украине. Поэтому, когда все зарубежные гастроли закончились, у нас появилась куча времени. Так что мы начали работать над демо-записями для нового альбома. И мы только что подтвердили тур по Штатам с LAMB OF GOD и множеством других групп в качестве поддержки. Так что мы будем выступать осенью. Но преимущественно между ним и после него мы будем работать над альбомом, пытаясь завершить его и сделать всё быстро, потому что мы хотим, чтобы это был альбом, на создание которого не потребуется много времени. Нам нужно ощущение свежести и сырца, поэтому многие из этих демо-записей я пытаюсь сделать быстро, чтобы зарядиться энергией, а затем мы будем разбирать их, когда придём в студию. Так что я полагаю, что мы действительно настроены на то, чтобы выпустить новый материал и затем отправиться в турне с новой пластинкой в следующем году, надеюсь. Вот об этом мы все и думаем».



Он также сказал о сроках завершения работы над следующим альбомом KILLSWITCH ENGAGE:



«У нас есть несколько сессий [запланированных]. Мы не ставили сроков или чего-то подобного. Но лично я ставлю перед собой цель создать быстрый, очень эмоциональный, сырой материал для демо-записей, а затем, возможно, потратить немного больше времени, когда мы придём в студию, чтобы отшлифовать его и сделать так, чтобы он звучал по настоящему здорово. Некоторые из этих демо-записей, которые я готовлюсь отправить ребятам, если бы вы их послушали, большинство людей, наверное, рассмеялись бы, потому что я просто схожу с ума, пытаясь быстро донести идею, а потом мы будем думать о перезаписи, полировке и о том, как заставить ее звучать в стиле KILLSWITCH.



Я всегда был очень строг к себе — я перфекционист, если хотите, — и я думаю, что это мешало мне в процессе создания демо. Поэтому мой подход к этой записи заключается в том, что я просыпаюсь утром и пишу лирику. Я слушаю музыку. Она движется для меня очень быстро, и я чувствую себя свежим, новым. А потом мы собираемся в комнате и джемуем на основе всей этой херни, чего мы не делали уже много лет, и это та атмосфера, к которой мы стремимся. Мы хотим привнести это ощущение жизни, этот живой звук в следующий альбом... Я хочу, чтобы эта энергия была в нём.



Живая музыка не должна быть идеальной. Мне не нравятся студийные исправления, мне не нравится тюнинг — я ненавижу все это дерьмо. Так что чем меньше этого будет, тем лучше. Я бы предпочёл оставить всё в сыром виде. Это рок-н-ролл, мужик — он не должен быть идеальным. Я думаю, что металл с годами стал очень штампованным и очень искусственным. Для меня главное — уйти от всего этого. Поэтому я думаю, что следующая запись будет отталкивать, потому что [гитарист и продюсер KILLSWITCH ENGAGE] Adam [Dutkiewicz] во многом перфекционист в том, как он хочет, чтобы всё звучало. Так что будет интересно. Он тоже согласен с этим, чтобы придать больше живого звучания тому, что мы делаем. Я думаю, это заметно. Когда вы приходите посмотреть на живое выступление такой группы, как мы, это немного отличается от записи. Но так и должно быть».

