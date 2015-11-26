1 ноя 2021



Басист KILLSWITCH ENGAGE — о разогреве IRON MAIDEN



Mike D'Antonio в рамках одного из интервью вспомнил о том, каково было играть на разогреве у IRON MAIDEN в 2018 году:



«Это будет лето, по которому я буду судить обо всех других летних периодах, поскольку оно было самым лучшим, а все остальные отошли на второй план. Но, о Боже, это было воплощение мечты. И это была первая часть тура "Beast", когда они вернулись и играли много старых вещей, которые они давно не играли, — например "Flight of Icarus". Это было потрясающе. Сет-лист был потрясающим. Эти ребята были супер-пупермилыми. Время от времени Bruce (Dickinson) заходил к нам в гримёрку. Он был в восторге от своих огнемётов. У него было два огнемёта. Он забегал к нам в гримёрку и говорил: "У меня есть огнемёты", а потом убегал. А мы такие: "Что, чёрт возьми, только что произошло? Это был Bruce Dickinson!»

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