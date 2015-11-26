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Killswitch Engage

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1 ноя 2021 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE — о разогреве IRON MAIDEN

6 окт 2021 : 		 KILLSWITCH ENGAGE не начинали работу над альбомом

24 сен 2021 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

6 сен 2021 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE — о COVID-депрессии

17 июл 2021 : 		 KILLSWITCH ENGAGE планируют стрим

26 июн 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Наверху очень много лжецов»

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16 мар 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «У одного из участников проблемы со здоровьем»

10 фев 2021 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE — о виртуальных концертах

4 янв 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE рассуждает о COVID-19

23 дек 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Операция и терапия помогли спасти карьеру»

6 окт 2020 : 		 Синглы KILLSWITCH ENGAGE получили награду

1 сен 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Если и настал момент для революции, то сейчас!»

1 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта KILLSWITCH ENGAGE выйдет с демо

26 июл 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло отреагировало на убийство Джорджа Флойда»

30 июн 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE отмечают юбилей

13 май 2020 : 		 Карантинное видео от KILLSWITCH ENGAGE

3 май 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выпустили компиляцию

14 апр 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE выпустил песню своего проекта

17 мар 2020 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

31 авг 2019 : 		 Успехи в чартах KILLSWITCH ENGAGE

30 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

29 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

21 авг 2019 : 		 JESSE LEACH и HOWARD JONES в новом видео KILLSWITCH ENGAGE

5 авг 2019 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

17 июл 2019 : 		 Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE
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|||| 1 ноя 2021

Басист KILLSWITCH ENGAGE — о разогреве IRON MAIDEN



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Mike D'Antonio в рамках одного из интервью вспомнил о том, каково было играть на разогреве у IRON MAIDEN в 2018 году:

«Это будет лето, по которому я буду судить обо всех других летних периодах, поскольку оно было самым лучшим, а все остальные отошли на второй план. Но, о Боже, это было воплощение мечты. И это была первая часть тура "Beast", когда они вернулись и играли много старых вещей, которые они давно не играли, — например "Flight of Icarus". Это было потрясающе. Сет-лист был потрясающим. Эти ребята были супер-пупермилыми. Время от времени Bruce (Dickinson) заходил к нам в гримёрку. Он был в восторге от своих огнемётов. У него было два огнемёта. Он забегал к нам в гримёрку и говорил: "У меня есть огнемёты", а потом убегал. А мы такие: "Что, чёрт возьми, только что произошло? Это был Bruce Dickinson!»

KILLSWITCH ENGAGE Bassist Talks Supporting IRON MAIDEN In 2018 -



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