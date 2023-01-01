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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 19
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
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Killswitch Engage

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28 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE поймали лося

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE готовы к записи

23 авг 2023 : 		 Как собрались бывшие из KILLSWITCH ENGAGE

16 авг 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо

15 авг 2023 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о том, зачем проходил прослушивание

14 авг 2023 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE надеется на скорую запись

19 июл 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть несколько новых песен

2 июл 2023 : 		 Почему так долго нет альбома KILLSWITCH ENGAGE?

20 июн 2023 : 		 Будут ли KILLSWITCH ENGAGE отмечать юбилей "The End Of Heartache"

13 июн 2023 : 		 JOEY BELLADONNA и HOWARD JONES присоединились на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

10 май 2023 : 		 Участники KILLSWITCH ENGAGE вновь мутят вместе

23 фев 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE работает с бывшим

11 фев 2023 : 		 Демо KILLSWITH ENGAGE готово

26 дек 2022 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE: «Здорово, что я встретил стольких людей!»

23 окт 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE обещает убойный материал

4 июл 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о новом альбоме

6 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE

5 май 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE

6 апр 2022 : 		 Концертное видео KILLSWITCH ENGAGE

1 мар 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE из тура

16 фев 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о концертах в пандемию

15 фев 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE заявил, что JAMES HETFIELD из METALLICA сформировал его как гитариста

1 фев 2022 : 		 HOWARD JONES выступил с KILLSWITCH ENGAGE

27 янв 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE планируют работу над альбомом

18 янв 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Нам нужно вести диалог, чтобы чему-то научиться друг у друга»
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|||| сегодня

KILLSWITCH ENGAGE поймали лося



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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach разместил видео последствий встречи турового автобуса с лосем.




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