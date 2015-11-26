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Killswitch Engage

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6 окт 2021 : 		 KILLSWITCH ENGAGE не начинали работу над альбомом

24 сен 2021 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

6 сен 2021 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE — о COVID-депрессии

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16 мар 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «У одного из участников проблемы со здоровьем»

10 фев 2021 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE — о виртуальных концертах

4 янв 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE рассуждает о COVID-19

23 дек 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Операция и терапия помогли спасти карьеру»

6 окт 2020 : 		 Синглы KILLSWITCH ENGAGE получили награду

1 сен 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Если и настал момент для революции, то сейчас!»

1 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта KILLSWITCH ENGAGE выйдет с демо

26 июл 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло отреагировало на убийство Джорджа Флойда»

30 июн 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE отмечают юбилей

13 май 2020 : 		 Карантинное видео от KILLSWITCH ENGAGE

3 май 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выпустили компиляцию

14 апр 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE выпустил песню своего проекта

17 мар 2020 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

31 авг 2019 : 		 Успехи в чартах KILLSWITCH ENGAGE

30 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

29 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

21 авг 2019 : 		 JESSE LEACH и HOWARD JONES в новом видео KILLSWITCH ENGAGE

5 авг 2019 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

17 июл 2019 : 		 Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE

25 июн 2019 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет в августе
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|||| сегодня

KILLSWITCH ENGAGE не начинали работу над альбомом



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Jesse Leach в рамках недавнего интервью рассказал о планах группы на ближайшее время:

«Мы собираемся гастролировать как можно больше, чтобы наверстать упущенное время. Мы выпустили альбом "Atonement", которым мы все очень гордимся, и он просто не получил той любви и поддержки, которую мог бы получить, потому что мы не смогли гастролировать и продвигать его. Так что мы будем работать над новой музыкой в какой-то момент в следующем году, но у нас есть альбом, которым мы все гордимся, так что мы продолжим гастролировать с "Atonement" и продвигать эти песни. Так что да, будет ещё год или около того гастролей, прежде чем мы задумаемся о новом альбоме.

Я знаю, что в наше время все хотят выпускать альбом каждые шесть месяцев, но мы не такие. Мы так много вложили в эти альбомы, что я буду чувствовать себя неискренним, если мы продолжим выпускать пластинки. Мне действительно нужно сидеть и размышлять, думать и размышлять, чтобы написать хороший альбом. Я не хочу выпускать альбом, в который мы не погружены на сто процентов, всем сердцем и душой. Так что если вы ищете новую музыку KILLSWITCH, обратите внимание на би-сайды, которые мы выпустили для благотворительности. Мы выпустили тонну музыки — ну не тонну, но достаточно. Мы просто не та группа, которая может выпускать по альбому каждый год. Так что будьте терпеливы к нам. А пока, если у вас есть возможность, просто приходите поддержать нас на концерт. Мы будем гастролировать так часто, как только сможем».

KILLSWITCH ENGAGE Won





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