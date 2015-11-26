KILLSWITCH ENGAGE не начинали работу над альбомом

Jesse Leach в рамках недавнего интервью рассказал о планах группы на ближайшее время:
«Мы собираемся гастролировать как можно больше, чтобы наверстать упущенное время. Мы выпустили альбом "Atonement", которым мы все очень гордимся, и он просто не получил той любви и поддержки, которую мог бы получить, потому что мы не смогли гастролировать и продвигать его. Так что мы будем работать над новой музыкой в какой-то момент в следующем году, но у нас есть альбом, которым мы все гордимся, так что мы продолжим гастролировать с "Atonement" и продвигать эти песни. Так что да, будет ещё год или около того гастролей, прежде чем мы задумаемся о новом альбоме.
Я знаю, что в наше время все хотят выпускать альбом каждые шесть месяцев, но мы не такие. Мы так много вложили в эти альбомы, что я буду чувствовать себя неискренним, если мы продолжим выпускать пластинки. Мне действительно нужно сидеть и размышлять, думать и размышлять, чтобы написать хороший альбом. Я не хочу выпускать альбом, в который мы не погружены на сто процентов, всем сердцем и душой. Так что если вы ищете новую музыку KILLSWITCH, обратите внимание на би-сайды, которые мы выпустили для благотворительности. Мы выпустили тонну музыки — ну не тонну, но достаточно. Мы просто не та группа, которая может выпускать по альбому каждый год. Так что будьте терпеливы к нам. А пока, если у вас есть возможность, просто приходите поддержать нас на концерт. Мы будем гастролировать так часто, как только сможем».
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