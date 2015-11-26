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KILLSWITCH ENGAGE отмечают юбилей



В начале июня KILLSWITCH ENGAGE начали публикацию архивных фотографий, накопившихся за всю историю коллектива и теперь на официальном сайте доступна полная история коллектива за двадцать лет.







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