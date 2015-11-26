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Killswitch Engage

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30 июн 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE отмечают юбилей

13 май 2020 : 		 Карантинное видео от KILLSWITCH ENGAGE

3 май 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выпустили компиляцию

14 апр 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE выпустил песню своего проекта

17 мар 2020 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

31 авг 2019 : 		 Успехи в чартах KILLSWITCH ENGAGE

30 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

29 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

21 авг 2019 : 		 JESSE LEACH и HOWARD JONES в новом видео KILLSWITCH ENGAGE

5 авг 2019 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

17 июл 2019 : 		 Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE

25 июн 2019 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет в августе

20 июн 2019 : 		 Новый сингл KILLSWITCH ENGAGE появится в конце июня

23 май 2019 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE не хочет отмечать юбилей "The End Of Heartache"

7 май 2019 : 		 KILLSWITCH ENGAGE завершили мастеринг нового альбома

22 апр 2019 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет осенью

19 фев 2019 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит тур

14 авг 2018 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

13 авг 2018 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

25 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE работают над 21 треком

5 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE на METAL BLADE RECORDS

1 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE нашли лейбл

1 май 2018 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE восстанавливается после операции

15 апр 2018 : 		 HOWARD JONES спел с KILLSWITCH ENGAGE

24 мар 2018 : 		 Кавер-версия KILLSWITCH ENGAGE от SINS IN VAIN

6 фев 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE надеются завершить запись летом
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KILLSWITCH ENGAGE отмечают юбилей



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В начале июня KILLSWITCH ENGAGE начали публикацию архивных фотографий, накопившихся за всю историю коллектива и теперь на официальном сайте доступна полная история коллектива за двадцать лет.

KILLSWITCH ENGAGE Celebrates 20 Years As A Band With Comprehensive Timeline



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