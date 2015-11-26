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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE : «Операция и терапия помогли спасти карьеру»



В рамках недавнего разговора с "Vox&Hops" вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach рассказал об операции на связках в апреле 2018 года:



«Мы только отыграли аншлаговое шоу [в Лос-Анджелесе], и толпа была невероятной. И когда адреналин просто прёт, ты склонен к давлению, и ты должен быть очень осторожен, будь ты барабанщик или вокалист, особенно когда это давление может быть охренеть как опасным. И я давил — я чувствовал это. Я думал: "Это охеренно круто". Я спустился со сцены и тут же зашёл в туалет и подумал: "Что-то не так". Я почувствовал, что что-то не так. И это было не как обычно: "О, я утомлён". И я схаркнул, и след оказался кроваво-красный. Я задержался в сортире, они спрашивают: "С тобой всё в порядке?" Я такой: "Да, да. Я в порядке". А потом я отхаркнул ещё раз, и цвет был уже темно-красным — это было внутреннее кровотечение. Я был не в порядке. Но я испытывал чувство вины за то, что бросил KILLSWITCH в 2002 году, затем вернулся в 2012-м, и последнее, что я хотел сделать, — это отменить шоу и быть обузой. Так что я просто уехал и не разговаривал в течение следующего дня, следующих двух дней, и кровь не появилась.



Мы закончили тур, [затем начали] следующий тур. Время от времени кровь вновь давала о себе знать, но я притворялся, что ее не замечаю или просто глушил ощущения текилой и думал: "Мы справимся с этим. Мы пройдём через это". В свои выходные я ни с кем не общался. Я просто максимально возможно отдыхал и думал, что смогу всё компенсировать. А потом — да, всё дошло до того пика, когда мы были в студии, я пел строчку из одной из песен на последнем альбоме [KILLSWITCH ENGAGE] "Atonement", и Adam [Dutkiewicz], наш [гитарист и] продюсер, говорит: "Чувак, ты можешь взять эту ноту. Я слышал, что ты берёшь эту ноту тысячи раз. Ты не попадаешь в неё, ты то плоский, то резкий, то опять пустой. Мы занимаемся этим уже полчаса. Это нелепо. Что-то не так". И эти слова заставили меня улететь домой из Сан-Диего, отменить остальные сеансы записи и пойти к моему врачу. Я ходил к этому [доктору] скрупулёзно пять или шесть лет, и он такой: "Ты должен быть осторожен". И он посадил меня на преднизон и вылечил, и я был бы хорош, я бы отправился в другой тур и всё бы испортил. Так что всё просто надвигалось — я знал в глубине души, что что-то грядёт. Он посмотрел на меня и сказал: "Я никогда не видел тебя в таком плохом состоянии. Это плохо. Я хочу, чтобы твой голос отдохнул". Так мило, что я был на вокальном отдыхе в общей сложности около трёх месяцев. И я не мог ни с кем поговорить. Когда они [увидели], что за несколько недель ничего не зажило, они направили меня к хирургу. Он посмотрел на мои связки и сказал: "Твои связки для меня похожи на кожу на шее 80-летнего. Это плохо. Я даже не могу гарантировать, что ты сможешь продолжать делать то, что делаешь. Это так плохо". И добавил после паузы: "Мы можем сделать операцию, но я не могу гарантировать, что ты сможешь продолжать делать то, чем занимаешься. И я рекомендую больше этого не делать, если ты продолжишь делать всё это в том же духе"».



По словам Jesse, работа с тренером по вокалу Мелиссой Кросс, как научиться говорить и петь иначе, полностью изменила его мир и помогла вернуться на сцену через несколько недель:



«Когда наконец голос вернулся, я сказал своё первое слово и начал реабилитацию после операции, это было что-то типа: "Это 3,14дец как потрясающе. Я всё ещё могу это сделать. Ну а потом было первое шоу, концерт в Таллинне, где мы играли перед IRON MAIDEN на глазах у 11 000 человек, и я впервые в своей карьере сделал вибрато и начал попадать в ноты. И я помню, что Adam, один из тех, кто постоянно жалуется, сказал: "Чувак, ты сделал вибрато. Чувак, ты молодец. Ёшкин кот! Ты фигачишь эти ноты, которые на самом деле не можешь брать. Ты не был пустым, не был резким, ух ты!" Так вот оно что. И остаток того тура с IRON MAIDEN я был на вершине грёбаного мира, чувак!»













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