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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE : «Нам нужно вести диалог, чтобы чему-то научиться друг у друга»



Вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach перед наступлением нового года опубликовал видео в Инстаграм, в рамках которого рассказал о своей депрессии и состоянии нервозности:



«Я подумал, что эта часть заслуживает того, чтобы поделиться ею, если не для того, чтобы пролить свет на то, почему я не стану кричать и проповедовать своё (постоянно меняющееся) мнение (будь то политика или мнение о вирусе) по всем социальным сетям.



Это один из тех моментов, которые я не планировал и не просчитывал. Я просто отвечал на комментарий в прямом эфире. Затем я пересмотрел запись и подумал, что, возможно, это вдохновит кого-то на поиск мудрости и понимания (вместо самоправедности и порицания кого-то другого за иные взгляды, мнения или убеждения). Возможно, я ошибаюсь, но пусть будет так.



Я уверен, что найдутся убежденные непоколебимые люди, которые не согласятся с моими мыслями, я отступаю и приветствую их мнения.



Возможно, я безнадёжный оптимист, или, по правде говоря, я просто хочу, чтобы мир стал лучше, чтобы мы все нашли своё место и обрели гармонию. Я знаю, что это идеализм, но он лежит в основе моей сущности, независимо от вашего мнения о моём образе мыслей.



Мы все находимся на пути принятия решений и эволюции сознания. Нам нужно вести диалог и гражданскую дискуссию, чтобы чему-то научиться друг у друга. Мы также все знаем, что этого не происходит, поскольку мы живём в крайне разобщённые и отчаянные времена. Нам действительно есть чему поучиться друг у друга, даже если мы чувствуем резкое несогласие с другим. Я говорю на основании собственного опыта.



В жизни есть те, кто ведёт за собой; те, кто трусит и прячется; и те, кто наблюдает и размышляет в надежде привнести баланс в движение человечества. Я отношу себя к последним и считаю себя посредником и философом.



Каждый играет свою роль, у каждого своё призвание и своя сила. Иногда не то, что ты говоришь, а то, что ты не говоришь, может иметь большой вес. Это и то, как что-то сказано, в отличие от содержания сказанного или в сочетании с содержанием.



Нам предстоит пройти долгий путь на разных уровнях, чтобы выйти из нынешнего кризиса, в котором мы оказались. Многие из нас будут страдать посттравматическим стрессовым расстройством ещё долгие годы, особенно наши дети.



Я надеюсь, что когда-нибудь мы начнём подниматься из глубин на более высокий уровень сознания и понимания друг друга.



А до тех пор выбирайте своё оружие, будь то сила, самоконтроль, надежда, бдительность, любовь, мудрость, мягкое убеждение или вера.



Просто помните, что вы не знаете всей правды в любой ситуации, если только она не ваша собственная. Когда речь заходит об обществе и недоработке человечества в целом, многое скрыто от глаз и многому предстоит научиться. В конце концов в великой схеме существования мы всё ещё развиваемся как вид и даже не приблизились к тому, чтобы полностью раскрыть свой потенциал как разумные и интеллектуальные существа.



Я надеюсь, что вы находитесь в хорошем настроении, несмотря на постоянные войны и сражения, с которыми мы сталкиваемся во плоти и в духовной сфере.



Желаю вам здоровья и счастья по мере того, как мы приближаемся к 2022 году.



Я надеюсь, молюсь и планирую работать, чтобы помочь принести нам лучшие времена и гораздо меньше разделения и ненависти.



P. S.: Постарайтесь изо всех сил просто не быть невнимательным ослом по отношению к своим ближним, это будет хорошим началом.



Вы можете сказать, что я мечтатель, но я не одинок.



One love».







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