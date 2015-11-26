Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 96
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 45
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 34
*Новая песня SCORPIONS 29
*Drum-cam от MUDVAYNE 20
[= ||| все новости группы



*

Killswitch Engage

*



18 янв 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Нам нужно вести диалог, чтобы чему-то научиться друг у друга»

18 янв 2022 : 		 Кавер-версия KILLSWITCH ENGAGE от PAJUT

25 ноя 2021 : 		 Альбом KILLSWITCH ENGAGE получил платину

1 ноя 2021 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE — о разогреве IRON MAIDEN

6 окт 2021 : 		 KILLSWITCH ENGAGE не начинали работу над альбомом

24 сен 2021 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

6 сен 2021 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE — о COVID-депрессии

17 июл 2021 : 		 KILLSWITCH ENGAGE планируют стрим

26 июн 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Наверху очень много лжецов»

17 июн 2021 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE не ожидал такого успеха своей версии LYNYRD SKYNYRD

16 мар 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «У одного из участников проблемы со здоровьем»

10 фев 2021 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE — о виртуальных концертах

4 янв 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE рассуждает о COVID-19

23 дек 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Операция и терапия помогли спасти карьеру»

6 окт 2020 : 		 Синглы KILLSWITCH ENGAGE получили награду

1 сен 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Если и настал момент для революции, то сейчас!»

1 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта KILLSWITCH ENGAGE выйдет с демо

26 июл 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло отреагировало на убийство Джорджа Флойда»

30 июн 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE отмечают юбилей

13 май 2020 : 		 Карантинное видео от KILLSWITCH ENGAGE

3 май 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выпустили компиляцию

14 апр 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE выпустил песню своего проекта

17 мар 2020 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

31 авг 2019 : 		 Успехи в чартах KILLSWITCH ENGAGE

30 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

29 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Нам нужно вести диалог, чтобы чему-то научиться друг у друга»



*
zoom
*
* *
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach перед наступлением нового года опубликовал видео в Инстаграм, в рамках которого рассказал о своей депрессии и состоянии нервозности:

«Я подумал, что эта часть заслуживает того, чтобы поделиться ею, если не для того, чтобы пролить свет на то, почему я не стану кричать и проповедовать своё (постоянно меняющееся) мнение (будь то политика или мнение о вирусе) по всем социальным сетям.

Это один из тех моментов, которые я не планировал и не просчитывал. Я просто отвечал на комментарий в прямом эфире. Затем я пересмотрел запись и подумал, что, возможно, это вдохновит кого-то на поиск мудрости и понимания (вместо самоправедности и порицания кого-то другого за иные взгляды, мнения или убеждения). Возможно, я ошибаюсь, но пусть будет так.

Я уверен, что найдутся убежденные непоколебимые люди, которые не согласятся с моими мыслями, я отступаю и приветствую их мнения.

Возможно, я безнадёжный оптимист, или, по правде говоря, я просто хочу, чтобы мир стал лучше, чтобы мы все нашли своё место и обрели гармонию. Я знаю, что это идеализм, но он лежит в основе моей сущности, независимо от вашего мнения о моём образе мыслей.

Мы все находимся на пути принятия решений и эволюции сознания. Нам нужно вести диалог и гражданскую дискуссию, чтобы чему-то научиться друг у друга. Мы также все знаем, что этого не происходит, поскольку мы живём в крайне разобщённые и отчаянные времена. Нам действительно есть чему поучиться друг у друга, даже если мы чувствуем резкое несогласие с другим. Я говорю на основании собственного опыта.

В жизни есть те, кто ведёт за собой; те, кто трусит и прячется; и те, кто наблюдает и размышляет в надежде привнести баланс в движение человечества. Я отношу себя к последним и считаю себя посредником и философом.

Каждый играет свою роль, у каждого своё призвание и своя сила. Иногда не то, что ты говоришь, а то, что ты не говоришь, может иметь большой вес. Это и то, как что-то сказано, в отличие от содержания сказанного или в сочетании с содержанием.

Нам предстоит пройти долгий путь на разных уровнях, чтобы выйти из нынешнего кризиса, в котором мы оказались. Многие из нас будут страдать посттравматическим стрессовым расстройством ещё долгие годы, особенно наши дети.

Я надеюсь, что когда-нибудь мы начнём подниматься из глубин на более высокий уровень сознания и понимания друг друга.

А до тех пор выбирайте своё оружие, будь то сила, самоконтроль, надежда, бдительность, любовь, мудрость, мягкое убеждение или вера.

Просто помните, что вы не знаете всей правды в любой ситуации, если только она не ваша собственная. Когда речь заходит об обществе и недоработке человечества в целом, многое скрыто от глаз и многому предстоит научиться. В конце концов в великой схеме существования мы всё ещё развиваемся как вид и даже не приблизились к тому, чтобы полностью раскрыть свой потенциал как разумные и интеллектуальные существа.

Я надеюсь, что вы находитесь в хорошем настроении, несмотря на постоянные войны и сражения, с которыми мы сталкиваемся во плоти и в духовной сфере.

Желаю вам здоровья и счастья по мере того, как мы приближаемся к 2022 году.

Я надеюсь, молюсь и планирую работать, чтобы помочь принести нам лучшие времена и гораздо меньше разделения и ненависти.

P. S.: Постарайтесь изо всех сил просто не быть невнимательным ослом по отношению к своим ближним, это будет хорошим началом.

Вы можете сказать, что я мечтатель, но я не одинок.

One love».

KILLSWITCH ENGAGE



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

IYDKMIGTHTKY13


18 янв 2022, 19:46		Заебал он, блядь.
Постоянно несет хуйню на всякие охуенно «важные» темы, то ментал хелс, то насилие в детстве, то БЛМ. Раз уж топит за БЛМ, пусть идет до конца и уступит место Говарду, заодно за концерты группе не придется краснеть.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 313

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом