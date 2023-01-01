19 июл 2023



У KILLSWITCH ENGAGE есть несколько новых песен



Jesse Leach рассказал о том, как идёт работа над новым альбомом KILLSWITCH ENGAGE:



«Я полагаю, что мы добились определённых успехов. Однозначно, есть несколько хороших идей, несколько хороших демо-версий. Я возвращаюсь к некоторым задумкам. У нас была отличная мини-встреча, где мы собрались все вместе, послушали и обменялись мнениями, и, как мне кажется, это был очень плодотворный процесс. И я считаю, что этот альбом будет сильно отличаться от того, что мы делали в прошлом, потому что у каждого есть свой собственный взгляд. Мы уделяем этому больше времени. Так что да, процесс занимает немного больше времени, но это даёт мне надежду на то, что конечный результат будет намного лучше, потому что на подготовку уходит немного больше времени. Но я в восторге, это несомненно. У нас уже есть несколько песен».







+1 -0



просмотров: 147

