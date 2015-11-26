Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло отреагировало на убийство Джорджа Флойда»
Robb Flynn из MACHINE HEAD и Jesse Leach из KILLSWITCH ENGAGE были гостями программы "Roundtable", в рамках которой поговорили о «коронапаузе» и состоянии политики в США. Говоря о многонедельных гражданских беспорядках, которые привели к сотрудничеству Jesse и Robb’а, Flynn отметил:
«Это мощное время в истории. Как раньше уже не будет. Это момент перемен. Протесты идут уже пять недель, а ведь обычно они угасают через пять дней. Мы же переживаем пятую неделю общемировых, общенациональных протестов. И я почувствовал всё, что нужно сказать, а тут ещё вернулся Jesse и просто изумительно записал вокальные партии, — всё это привнесло в песню невероятный пласт. И тогда я подумал: "Мы должны снять видео и выложить его сразу же. Нам не нужно беспокоиться об организации съёмочного процесса или подготовке прессы. Речь идёт об улицах; улицы должны услышать это прямо сейчас"».
Jesse рассказал о своём участии:
«Нам было важно выступить от имени металл-сообщества. Не все могут с этим согласиться по разным причинам, это всегда предмет споров. Для меня это было что-то вроде: "Где же голос металл-сообщества? Почему никто не высказывается о случившемся кошмаре?" Все молчали. И когда я увидел Robb’а, я сказал ему: "Да, это именно то, что нам нужно сделать", надеясь побудить людей к началу дискуссии, потому что стояла полная тишина».
На вопрос почему, по его мнению, металл-сообщество хранило молчание после убийства Джорджа Флойда, Jesse ответил:
«Я лично считаю, что дело в странном расколе, который происходит в тот миг, когда вы начинаете критиковать полицию или того, в кого человек твёрдо верит, также известного как Дональд Трамп. Некоторые люди, заслышав критику в адрес Трампа, разражаются безумной тирадой, включается встроенный в их личность защитный механизм, проистекающий либо из воспитания, либо из публикаций в прессе.
Вот моё обобщённое мнение по данному вопросу: я не левый и не правый. Мне плевать на эти определения. Мне важно, что правильно, а что нет. Для меня то, что сейчас происходит, — неправильно. Всё равно как вы пытаетесь это изобразить. Вы хотите сказать: "Белых тоже убивают". Чёрные говорят: "Хватит об этом". Прямо сейчас нужно дать чернокожим возможность говорить. Речь не только о конкретной трагедии, но и о десятилетиях, даже столетиях угнетения. Это огромная глубокая проблема, а убийство Флойда — лишь та искра, которая разожгла пожар. Посмотрите: протесты и бунты всё ещё идут. Это укоренившаяся рана, которую нужно лечить. И если не заниматься проблемой, а замалчивать её, пытаться сменить тему, будет только хуже — гораздо хуже. Мы должны выработать общие взгляды, которыми мы будем руководствоваться при обсуждении и, надеюсь, мы сможем добиться перемен, которые помогут разрешить ситуацию. Сама собой проблема не исчезнет».
Robb, включившись в разговор, добавил:
«Я слушал одного комика, и он говорил примерно следующее: "Чувак, эта страна настолько запуталась, мы ни в чём не находим согласия. Ни об одном, ни о другом договориться не можем. Мы даже не можем согласиться с тем, что жизни чернокожих важны. Мы не пытаемся заявить своё превосходство, мы просто пытаемся донести, что наши жизни имеют значение. А вы удивляетесь, почему у нас такой беспорядок". Правильно. В этом всё и дело, как бы печально это ни звучало. Они просто пытаются сказать, что имеют значение.
Это просто дикость – люди идентифицируются в соответствии с политическими воззрениями, этот чёртов командный менталитет заставляет меня на стенку лезть. Всем сейчас нужно быть в команде – или в стане Трампа, или в стане Хиллари. Ну уж нет.
Мой менеджер — абсолютный "трампист": он голосовал на Трампа, получил свою кепку с лозунгом "Сделаем Америку снова великой" и всё такое. И мы с ним сядем и будем обсуждать разные вещи. И это ненормально. Ты понимаешь, что он из лагеря любителей Трампа и носит ту агитационную кепку, но потом спрашиваешь его: "Ты бы нанял гея?" "Конечно, я бы нанял гея". "Хорошо, а ты был бы против, если бы женщина сделала аборт?" "Разумеется, я не против аборта..." "Но погоди, как же так?"
К людям приклеиваются дикие ярлыки, формирующиеся вокруг них, особенно это усиливается в социальных сетях, потому что они могут заново изобрести себя в новой идентичности».
hansi_hrb
ElectricRetard
>общемировых
O'RLY?
RomV
Что-т я у себя в стране не вижу никаких протестов, да и в трёх соседних тоже не наблюдал. Может всё же американские протесты не есть общемировые? Не?
hansi_hrb
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ну тут он отчасти прав. Может не прям общемировых, но не только америку колыхнуло.В швеции черные демонстранты разгромили полицейский участок к ебеням. В норвегии обошлось без эксцессов, но перед парламентом собралось несколько тысяч и еще премьера обвиняли что не вышла вместе с ними. В лондоне были беспорядки, франции, бельгии. Может еще где то, я не следил, но вот по этим странам до кровопролития доходило.
The Sinner
По знакомым музыкантам в США - они как-то не выглядят сильно довольными погромами ....
hansi_hrb
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ну еще бы. Просто яйца не у всех есть прямо заявить. Разве что у Золтана из пяти пальцем, да еще какой то Фрэнк высказывался. Осталные или бояться, или хайп ловят. Хотя вполне вероятно, что после выборов эту лавочку быстро прикроют.
Flaming
Тоже не нужна завравшаяся и оборзевшая власть чекистанутых.
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