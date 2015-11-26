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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE : «Металл-сообщество слишком вяло отреагировало на убийство Джорджа Флойда»



Robb Flynn из MACHINE HEAD и Jesse Leach из KILLSWITCH ENGAGE были гостями программы "Roundtable", в рамках которой поговорили о «коронапаузе» и состоянии политики в США. Говоря о многонедельных гражданских беспорядках, которые привели к сотрудничеству Jesse и Robb’а, Flynn отметил:



«Это мощное время в истории. Как раньше уже не будет. Это момент перемен. Протесты идут уже пять недель, а ведь обычно они угасают через пять дней. Мы же переживаем пятую неделю общемировых, общенациональных протестов. И я почувствовал всё, что нужно сказать, а тут ещё вернулся Jesse и просто изумительно записал вокальные партии, — всё это привнесло в песню невероятный пласт. И тогда я подумал: "Мы должны снять видео и выложить его сразу же. Нам не нужно беспокоиться об организации съёмочного процесса или подготовке прессы. Речь идёт об улицах; улицы должны услышать это прямо сейчас"».



Jesse рассказал о своём участии:



«Нам было важно выступить от имени металл-сообщества. Не все могут с этим согласиться по разным причинам, это всегда предмет споров. Для меня это было что-то вроде: "Где же голос металл-сообщества? Почему никто не высказывается о случившемся кошмаре?" Все молчали. И когда я увидел Robb’а, я сказал ему: "Да, это именно то, что нам нужно сделать", надеясь побудить людей к началу дискуссии, потому что стояла полная тишина».



На вопрос почему, по его мнению, металл-сообщество хранило молчание после убийства Джорджа Флойда, Jesse ответил:



«Я лично считаю, что дело в странном расколе, который происходит в тот миг, когда вы начинаете критиковать полицию или того, в кого человек твёрдо верит, также известного как Дональд Трамп. Некоторые люди, заслышав критику в адрес Трампа, разражаются безумной тирадой, включается встроенный в их личность защитный механизм, проистекающий либо из воспитания, либо из публикаций в прессе.



Вот моё обобщённое мнение по данному вопросу: я не левый и не правый. Мне плевать на эти определения. Мне важно, что правильно, а что нет. Для меня то, что сейчас происходит, — неправильно. Всё равно как вы пытаетесь это изобразить. Вы хотите сказать: "Белых тоже убивают". Чёрные говорят: "Хватит об этом". Прямо сейчас нужно дать чернокожим возможность говорить. Речь не только о конкретной трагедии, но и о десятилетиях, даже столетиях угнетения. Это огромная глубокая проблема, а убийство Флойда — лишь та искра, которая разожгла пожар. Посмотрите: протесты и бунты всё ещё идут. Это укоренившаяся рана, которую нужно лечить. И если не заниматься проблемой, а замалчивать её, пытаться сменить тему, будет только хуже — гораздо хуже. Мы должны выработать общие взгляды, которыми мы будем руководствоваться при обсуждении и, надеюсь, мы сможем добиться перемен, которые помогут разрешить ситуацию. Сама собой проблема не исчезнет».



Robb, включившись в разговор, добавил:



«Я слушал одного комика, и он говорил примерно следующее: "Чувак, эта страна настолько запуталась, мы ни в чём не находим согласия. Ни об одном, ни о другом договориться не можем. Мы даже не можем согласиться с тем, что жизни чернокожих важны. Мы не пытаемся заявить своё превосходство, мы просто пытаемся донести, что наши жизни имеют значение. А вы удивляетесь, почему у нас такой беспорядок". Правильно. В этом всё и дело, как бы печально это ни звучало. Они просто пытаются сказать, что имеют значение.



Это просто дикость – люди идентифицируются в соответствии с политическими воззрениями, этот чёртов командный менталитет заставляет меня на стенку лезть. Всем сейчас нужно быть в команде – или в стане Трампа, или в стане Хиллари. Ну уж нет.



Мой менеджер — абсолютный "трампист": он голосовал на Трампа, получил свою кепку с лозунгом "Сделаем Америку снова великой" и всё такое. И мы с ним сядем и будем обсуждать разные вещи. И это ненормально. Ты понимаешь, что он из лагеря любителей Трампа и носит ту агитационную кепку, но потом спрашиваешь его: "Ты бы нанял гея?" "Конечно, я бы нанял гея". "Хорошо, а ты был бы против, если бы женщина сделала аборт?" "Разумеется, я не против аборта..." "Но погоди, как же так?"



К людям приклеиваются дикие ярлыки, формирующиеся вокруг них, особенно это усиливается в социальных сетях, потому что они могут заново изобрести себя в новой идентичности».































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