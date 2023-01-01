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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 29
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Killswitch Engage

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Почему так долго нет альбома KILLSWITCH ENGAGE?



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На этот вопрос ответил Jesse Leach:

«Альбом... занимает гораздо больше времени, чем, я полагаю, любой из нас ожидал, потому что сейчас проводится очень тщательный процесс контролирования качества. И чтобы убедиться, что он свеж; что мы не повторяемся. Так что данный процесс был несколько утомительным, но, я считаю, необходимым, потому что мы не хотим выпустить что-то, о чем люди скажут: "О, да. Еще один альбом KILLSWITCH. Ну да и фиг с ним».




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