сегодня



Почему так долго нет альбома KILLSWITCH ENGAGE?



На этот вопрос ответил Jesse Leach:



«Альбом... занимает гораздо больше времени, чем, я полагаю, любой из нас ожидал, потому что сейчас проводится очень тщательный процесс контролирования качества. И чтобы убедиться, что он свеж; что мы не повторяемся. Так что данный процесс был несколько утомительным, но, я считаю, необходимым, потому что мы не хотим выпустить что-то, о чем люди скажут: "О, да. Еще один альбом KILLSWITCH. Ну да и фиг с ним».







+1 -0



просмотров: 261

