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Killswitch Engage

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1 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта KILLSWITCH ENGAGE выйдет с демо

26 июл 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло отреагировало на убийство Джорджа Флойда»

30 июн 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE отмечают юбилей

13 май 2020 : 		 Карантинное видео от KILLSWITCH ENGAGE

3 май 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выпустили компиляцию

14 апр 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE выпустил песню своего проекта

17 мар 2020 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

31 авг 2019 : 		 Успехи в чартах KILLSWITCH ENGAGE

30 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

29 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

21 авг 2019 : 		 JESSE LEACH и HOWARD JONES в новом видео KILLSWITCH ENGAGE

5 авг 2019 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

17 июл 2019 : 		 Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE

25 июн 2019 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет в августе

20 июн 2019 : 		 Новый сингл KILLSWITCH ENGAGE появится в конце июня

23 май 2019 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE не хочет отмечать юбилей "The End Of Heartache"

7 май 2019 : 		 KILLSWITCH ENGAGE завершили мастеринг нового альбома

22 апр 2019 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет осенью

19 фев 2019 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит тур

14 авг 2018 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

13 авг 2018 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

25 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE работают над 21 треком

5 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE на METAL BLADE RECORDS

1 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE нашли лейбл

1 май 2018 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE восстанавливается после операции

15 апр 2018 : 		 HOWARD JONES спел с KILLSWITCH ENGAGE
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Юбилейная версия дебюта KILLSWITCH ENGAGE выйдет с демо



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Девятого октября KILLSWITCH ENGAGE впервые на виниле выпустят дебютную пластинку, которая будет доступна в двух версиях — на прозрачном виниле с мятными брызгами и прозрачном/оливковом сплит-виниле. В качестве бонусов в релиз будут добавлены новая расширенная версия оформления и четыре демо 1999 года.

Трек-лист:

Side 1:

01. Temple From The Within

02. Vide Infra

03. Irreversal

04. Rusted Embrace

05. Prelude

06. Soilborn

Side 2:

01. Numb Sickened Eyes

02. In The Unblind

03. One Last Sunset

04. Prelude (Bonus 1999 Demo)

05. Soilborn (Bonus 1999 Demo)

06. Vide Infra (Bonus 1999 Demo)

07. In The Unblind (Bonus 1999 Demo)

KILLSWITCH ENGAGE: 20th-Anniversary Edition Of Debut Album To Include Bonus Demo Tracks




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