Юбилейная версия дебюта KILLSWITCH ENGAGE выйдет с демо
Девятого октября KILLSWITCH ENGAGE впервые на виниле выпустят дебютную пластинку, которая будет доступна в двух версиях — на прозрачном виниле с мятными брызгами и прозрачном/оливковом сплит-виниле. В качестве бонусов в релиз будут добавлены новая расширенная версия оформления и четыре демо 1999 года.
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