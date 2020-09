сегодня



Юбилейная версия дебюта KILLSWITCH ENGAGE выйдет с демо



Девятого октября KILLSWITCH ENGAGE впервые на виниле выпустят дебютную пластинку, которая будет доступна в двух версиях — на прозрачном виниле с мятными брызгами и прозрачном/оливковом сплит-виниле. В качестве бонусов в релиз будут добавлены новая расширенная версия оформления и четыре демо 1999 года.



Трек-лист:



Side 1:



01. Temple From The Within



02. Vide Infra



03. Irreversal



04. Rusted Embrace



05. Prelude



06. Soilborn



Side 2:



01. Numb Sickened Eyes



02. In The Unblind



03. One Last Sunset



04. Prelude (Bonus 1999 Demo)



05. Soilborn (Bonus 1999 Demo)



06. Vide Infra (Bonus 1999 Demo)



07. In The Unblind (Bonus 1999 Demo)











