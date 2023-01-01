Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео DOKKEN 37
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 28
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 20
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 18
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны» 14
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Ой, как всё дорого» 14
*Размалёванных на концерт GHOST не пущать! 14
*Видео с выступления KK'S PRIEST 13
*Новый альбом ACCEPT: большая часть текстов уже написана 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DOKKEN 37
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 28
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 20
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 18
[= ||| все новости группы



*

Killswitch Engage

*



16 авг 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо

15 авг 2023 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о том, зачем проходил прослушивание

14 авг 2023 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE надеется на скорую запись

19 июл 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть несколько новых песен

2 июл 2023 : 		 Почему так долго нет альбома KILLSWITCH ENGAGE?

20 июн 2023 : 		 Будут ли KILLSWITCH ENGAGE отмечать юбилей "The End Of Heartache"

13 июн 2023 : 		 JOEY BELLADONNA и HOWARD JONES присоединились на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

10 май 2023 : 		 Участники KILLSWITCH ENGAGE вновь мутят вместе

23 фев 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE работает с бывшим

11 фев 2023 : 		 Демо KILLSWITH ENGAGE готово

26 дек 2022 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE: «Здорово, что я встретил стольких людей!»

23 окт 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE обещает убойный материал

4 июл 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о новом альбоме

6 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE

5 май 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE

6 апр 2022 : 		 Концертное видео KILLSWITCH ENGAGE

1 мар 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE из тура

16 фев 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о концертах в пандемию

15 фев 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE заявил, что JAMES HETFIELD из METALLICA сформировал его как гитариста

1 фев 2022 : 		 HOWARD JONES выступил с KILLSWITCH ENGAGE

27 янв 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE планируют работу над альбомом

18 янв 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Нам нужно вести диалог, чтобы чему-то научиться друг у друга»

18 янв 2022 : 		 Кавер-версия KILLSWITCH ENGAGE от PAJUT

25 ноя 2021 : 		 Альбом KILLSWITCH ENGAGE получил платину

1 ноя 2021 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE — о разогреве IRON MAIDEN

6 окт 2021 : 		 KILLSWITCH ENGAGE не начинали работу над альбомом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо



zoom
У вокалиста KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach'a спросили, важно ли для него сохранять верность звучанию группы, когда он создаёт что-то новое, и при этом добавлять какие-то свежие элементы:

«Да, я считаю, что это очень важно. Мы делаем всё, что в наших силах. Ты хочешь дать людям то, что они хотят, но ты также хочешь быть удовлетворенным как артист. И я знаю, что на данный момент мы работаем над альбомом — 15–14 демо-записей, и мы собираемся выбросить четыре или пять из них, чтобы переделать некоторые вещи и переосмыслить некоторые элементы, просто чтобы убедиться, что все в группе ощущают, что мы делаем всё возможное, и что это звучит свежо и в то же время знакомо. Так что это вызов... Ты хочешь угодить своим поклонникам, но ты также хочешь угодить себе как артисту и как группе. Так что в первую очередь мы концентрируемся на себе. А потом я надеюсь, что и фэны будут довольны тем, что мы делаем, потому что мы прикладываем усилия, чтобы это не было просто ремейком того, что мы уже делали раньше»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 171

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом