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У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо



У вокалиста KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach'a спросили, важно ли для него сохранять верность звучанию группы, когда он создаёт что-то новое, и при этом добавлять какие-то свежие элементы:



«Да, я считаю, что это очень важно. Мы делаем всё, что в наших силах. Ты хочешь дать людям то, что они хотят, но ты также хочешь быть удовлетворенным как артист. И я знаю, что на данный момент мы работаем над альбомом — 15–14 демо-записей, и мы собираемся выбросить четыре или пять из них, чтобы переделать некоторые вещи и переосмыслить некоторые элементы, просто чтобы убедиться, что все в группе ощущают, что мы делаем всё возможное, и что это звучит свежо и в то же время знакомо. Так что это вызов... Ты хочешь угодить своим поклонникам, но ты также хочешь угодить себе как артисту и как группе. Так что в первую очередь мы концентрируемся на себе. А потом я надеюсь, что и фэны будут довольны тем, что мы делаем, потому что мы прикладываем усилия, чтобы это не было просто ремейком того, что мы уже делали раньше»







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