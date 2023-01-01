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*SUM 41 всё 43
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 41
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 28
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
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Killswitch Engage

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Участники KILLSWITCH ENGAGE вновь мутят вместе



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Гитарист KILLSWITCH ENGAGE Adam Dutkiewicz и бывший вокалист Howard Jones отправились в студию для записи дебютного материала нового проекта. Пятого мая Howard сообщил, что первая песня уже была сделана, впереди еще 11.




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