сегодня



BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN записали акустический альбом



Виртуоз классической гитары Thomas Zwijsen объединил усилия с бывшим вокалистом IRON MAIDEN Blaze'ом Bayley в работе над акустическим альбомом, получившим название "December Wind". Видео на заглавный трек можно увидеть ниже.



Трек-лист:



"Eye Of The Storm"

"Love Will Conquer All"

"2AM" (Iron Maiden)

"Miracle On The Hudson"

"December Wind"

"We Fell From The Sky"

"The Crimson Tide"

"The Love Of Your Life"

"Stealing Time" (Blaze)

"Russian Holiday"

"Soundtrack Of My Life" (Blaze)

"One More Step"

"Sign Of The Cross" (Iron Maiden)













+0 -0









просмотров: 153