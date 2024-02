13 фев 2024



BLAZE BAYLEY об исполнении песен IRON MAIDEN: «Это приятно»



В новом интервью Metal Pilgrim британский вокалист Blaze Bayley, отмечающий 30-летие со дня своего прихода в IRON MAIDEN, рассказал о том, каково ему до сих пор исполнять песни, которые он написал с группой в те годы:



«Это очень приятно. И что действительно приятно — мой голос теперь другой, и я могу воплотить эти тексты в жизнь, теперь они имеют немного другой смысл. И я могу донести эти тексты и передать их иначе, чем когда я был моложе. Так что, будучи более взрослым и опытным человеком, я могу рассказать историю в этих текстах и песнях гораздо лучше, чем когда мы записывались в студии, и даже во время туров, потому что мой голос изменился, я научился гораздо большему. И это годовщина присоединения к IRON MAIDEN, а не ухода, так что это празднование чего-то хорошего.



Я отыграл огромное количество концертов, записал альбомы и добился большого успеха с "Man On The Edge" по всему миру. Но я больше всего благодарен за то, что я узнал о композиции и сочинительстве, когда работал с ребятами из IRON MAIDEN. Так что есть некая черта, которую можно провести и сказать: "Знаете что?" После того как я поработал и сочинял со Стивом Харрисом и Яником Герсом, Дэйвом Мюрреем и Нико МакБрейном, я понял, что есть и другой способ сочинения.



В IRON MAIDEN я научился справляться с неудачами. Много раз было так: "Здорово. Эта песня хороша. А вот это не сработало". А потом: "Эта песня не сработала, потому что она не подходит". Или нужно сразу что-то отложить и не тратить на это энергию. Попробуйте другую идею. "Эта песня подходит". — "Хорошо, мы можем поработать над ней". И "с этим получится вот так, а с этим вот так". Вот в чём была суть. И если вы послушаете мой новый сольный альбом "Circle Of Stone", послушаете "The X Factor" и "Virtual XI", то увидите, что между ними есть некая связь, я пришёл к этому. "Circle Of Stone" — это полностью моя собственная работа, я не пытаюсь ничего копировать, но у меня есть опыт создания "The X Factor" и "Virtual XI", он во мне, и он был перенесён в будущее. И теперь я ощущаю себя иначе.



Так что нам очень весело исполнять эти старые песни. Это как увидеть старого друга в новой одежде. У них другая аранжировка. Мы не пытаемся записать альбом, мы не трибьют-группа. Это из серии: "Вы приходите и видите Блэйза Бэйли, мы это исполняем эти песни немного иначе". Никто никогда не говорит нам: "Ваши аранжировки ужасны". Кто-то может сказать: "Мне кажется, барабаны немного отличаются". Мы сами так решили. Мы добавляем гармонии в те места, где, по моему мнению, действительно должны были быть гармонии. И на моём новом концертном альбоме "Damaged Strange Different And Live" есть три или четыре песни IRON MAIDEN, это мои версии, и это концертные версии тех старых песен, где мы добавили и убрали небольшие фрагменты. И если вы послушаете его, то это версия Blaze'a Bayley, но это всё равно песни, которые мы создали с IRON MAIDEN».







+0 -0



просмотров: 203