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Blaze Bayley

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8 дек 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON MAIDEN мертвы»

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31 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»

29 мар 2021 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о невключении BLAZE'а BAYLEY в номинацию в ЗСРнР

11 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР

19 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»

3 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии

24 янв 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»

18 дек 2020 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной

5 ноя 2020 : 		 BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом

16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS

26 май 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сочинять альбом — это очень долгий процесс»

7 апр 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Люблю я голос BRUCE'a DICKINSON'a!»

26 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY о том, почему ему нравится встречаться с поклонниками

24 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Ключ к выживанию — позитивный настрой!»
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BLAZE BAYLEY считает металл музыкой дьявола



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Британский хэви-металлический вокалист Blaze Bayley, который более 20 лет назад был фронтменом IRON MAIDEN, рассказал Metal Pilgrim о том, как подъём гранжа в начале 1990-х годов вытеснил большинство хард-рок-групп с радио и MTV, а продажи альбомов и турне резко упали:

«Для некоторых из нас металл никогда не уходил. И нам не нужен был гранж. Журналисты часто говорили о гранже: "Это следующий феномен".

Когда я был в WOLFSBANE, мы были счастливыми парнями, старались быть позитивными и наслаждались жизнью. Пришёл гранж, они все смотрят на свои ботинки, они несчастны, они склонны к суициду — полная противоположность WOLFSBANE, и противоположность многим группам того времени.

Люди, которые действительно любили эту музыку, продолжали ей заниматься. В этом что-то есть. И у гранжа было своё место, но он не продержался долго — те группы быстро пропали. Я думаю, что разница в ценностях.

Металл не становится популярнее. Он медленно уходит, а мы отказываемся отпускать металл. И когда вы видите металл вживую и видите группу, которая верит в него и хорошо играет, невозможно устоять. Это музыка дьявола — мы знаем это, потому что она притягивает к себе, и вы сделаете всё, чтобы слушать её чаще.

Металл захватывает тебя определённым образом. Он выходит за рамки моды. Всё движется по кругу... Я был непопулярным и немодным на протяжении 35 лет, но я всё ещё в строю. Поэтому я стараюсь не быть популярным и не быть модным, и тогда моя музыка, моя марка металла будут продолжать развиваться. И время от времени, раз в 10 лет, происходит небольшой всплеск, когда люди начинают говорить: "О, Blaze Bayley", а потом я возвращаюсь туда, где был раньше.

Самое главное — что всё идёт от души. Есть что-то в металле, что поглощает, преображает и уносит меня из обычного мира прочь от повседневных проблем.

Как по мне, отличный, сделанный мастерами металл, — просто лучшая музыка. Когда он плохо исполнен людьми, которые берут все клише и не делают ничего оригинального, — это худшая музыка. И это проклятие хэви-металла — он может быть лучшим и может быть худшим, и иногда так получается на одном и том же альбоме».

BLAZE BAYLEY: Why Heavy Metal Is





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