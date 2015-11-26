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BLAZE BAYLEY считает металл музыкой дьявола



Британский хэви-металлический вокалист Blaze Bayley, который более 20 лет назад был фронтменом IRON MAIDEN, рассказал Metal Pilgrim о том, как подъём гранжа в начале 1990-х годов вытеснил большинство хард-рок-групп с радио и MTV, а продажи альбомов и турне резко упали:



«Для некоторых из нас металл никогда не уходил. И нам не нужен был гранж. Журналисты часто говорили о гранже: "Это следующий феномен".



Когда я был в WOLFSBANE, мы были счастливыми парнями, старались быть позитивными и наслаждались жизнью. Пришёл гранж, они все смотрят на свои ботинки, они несчастны, они склонны к суициду — полная противоположность WOLFSBANE, и противоположность многим группам того времени.



Люди, которые действительно любили эту музыку, продолжали ей заниматься. В этом что-то есть. И у гранжа было своё место, но он не продержался долго — те группы быстро пропали. Я думаю, что разница в ценностях.



Металл не становится популярнее. Он медленно уходит, а мы отказываемся отпускать металл. И когда вы видите металл вживую и видите группу, которая верит в него и хорошо играет, невозможно устоять. Это музыка дьявола — мы знаем это, потому что она притягивает к себе, и вы сделаете всё, чтобы слушать её чаще.



Металл захватывает тебя определённым образом. Он выходит за рамки моды. Всё движется по кругу... Я был непопулярным и немодным на протяжении 35 лет, но я всё ещё в строю. Поэтому я стараюсь не быть популярным и не быть модным, и тогда моя музыка, моя марка металла будут продолжать развиваться. И время от времени, раз в 10 лет, происходит небольшой всплеск, когда люди начинают говорить: "О, Blaze Bayley", а потом я возвращаюсь туда, где был раньше.



Самое главное — что всё идёт от души. Есть что-то в металле, что поглощает, преображает и уносит меня из обычного мира прочь от повседневных проблем.



Как по мне, отличный, сделанный мастерами металл, — просто лучшая музыка. Когда он плохо исполнен людьми, которые берут все клише и не делают ничего оригинального, — это худшая музыка. И это проклятие хэви-металла — он может быть лучшим и может быть худшим, и иногда так получается на одном и том же альбоме».







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