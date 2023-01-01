7 апр 2023



BLAZE BAYLEY остается в больнице



Mark Appleton и Christopher Appleton поделились новостями о здоровье BLAZE:



«Мы поддерживаем регулярный контакт с Blaze, он по-прежнему в хорошем состоянии, но все еще ожидает конкретной информации о дате операции на сердце. Он по-прежнему находится в больнице и невероятно благодарен за все ваши сообщения и комментарии. Blaze также очень благодарен за поддержку, которую вы оказываете, покупая товары в нашем интернет-магазине, который продолжает работать в обычном режиме по адресу blazebayleyshop.com.



Некоторые из вас спрашивали о пожертвованиях вместо покупки товаров. Мы бы предпочли, чтобы вы покупали товары, но если вы действительно хотите сделать прямое пожертвование, пожалуйста, сделайте это через официальный канал Paypal [email protected]



Спасибо всем. Мы сообщим новости по мере их поступления».











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