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Blaze Bayley

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|||| 10 ноя 2022

BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не очень понравились перемены»



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Британский хэви-металлический вокалист Blaze Bayley, который более 20 лет назад был фронтменом IRON MAIDEN, подтвердил Ставросу Влахосу, редактору музыкального журнала Soundcheck Network, что он начал работу над материалом для нового альбома:

«Я всегда пытаюсь записать всё на диктофон. Теперь всё есть в телефоне: это сообщения и записывающее устройство, тогда как раньше нужно было иметь маленький диктофон и блокнот. Я всегда пытаюсь что-то уловить. И сейчас я начинаю работать над тем, чтобы собрать воедино некоторые идеи, которые должны стать новым студийным альбомом в следующем году. И мы надеемся, что он будет хорошим.

Проблема в том, что если я сделаю хороший альбом, который действительно понравится моим поклонникам, это будет большое давление. О предстоящем альбоме обычно говорят: "Ты должен попытаться превзойти предыдущий". Я не хочу пытаться превзойти альбом "War Within Me". Для меня это одна из лучших работ, которые я когда-либо делал. И если я смогу приблизиться к тому, чтобы новая пластинка получилась такой же хорошей, я буду очень счастлив.

Многие мои поклонники, возвращаясь к моим ранним записям после IRON MAIDEN, говорят, что альбом "War Within Me" — это лучший альбом, который я когда-либо делал. Так что на меня оказывается большое давление, когда дело доходит до записи нового альбома. И я стараюсь не думать об этом. Я стараюсь использовать своё сердце и свою интуицию и думать: "Хорошо ли я себя ощущаю? Это исходит из правильного места? Хорошо ли это?" А затем просто осторожно начинаю собирать всё воедино».

Bayley рассказал о своём методе сочинения песен:

«Сейчас я сочиняю песни так: собираю идеи, оставляю на время, потом слушаю на свежую голову, немного отстраняюсь. И я считаю, что это подходит мне сейчас, на данном этапе моей карьеры. Но мне очень повезло, что у меня так много преданных, верных сторонников.

Я — крошечный андеграундный артист в мире. Люди думают, что я знаменит лишь благодаря тому, что был в IRON MAIDEN. Я был незначительной частью IRON MAIDEN. И те альбомы в то время хорошо продавались в определённых странах. Альбомы со мной хорошо зашли в Греции, Швеции и Бразилии, но в других местах они были встречены не очень хорошо. Фанатам не очень понравились перемены. Многие люди той эпохи до сих пор ненавидят Blaze'а Bayley, они ненавидят то, что я сделал, те два альбома, на которых я был. Я не против. Мне нравится, что я сделал что-то достаточно сильное, чтобы у кого-то была такая серьёзная эмоциональная реакция на это. Но я думаю, что некоторые из тех, кто меня ненавидит, на самом деле никогда не слушали то, что я делаю».




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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10 ноя 2022
WahrandPhain
кого интересует мнение фанатов мейдена? Альбомы с Блейзом - объективно лучшее, что было у группы, дальше альбомы с ди Анно, ну а потом ... я не против летчика, но это прям совсем, совсем не рок.
Like!1  Dislike!4
10 ноя 2022
грозакоммунистов
WahrandPhain, ну уж слишком субъективно, молодой человек :)
10 ноя 2022
С
СтаканМарьиванны
грозакоммунистов, x-factor один из лучших альбомов у мэйден, на втором и третьем местах соответственно – дебютник и killers))
  Dislike!1
10 ноя 2022
грозакоммунистов
СтаканМарьиванны, чарты, отзывы и продажи говорят обратное :)
11 ноя 2022
ElectricRetard
WahrandPhain, а уж какие объективно лучшие припевы на этих альбомах, где одна строчка повторяется 4, 8, 16, 32 раза... Ммм... Каиф.
10 ноя 2022
Red One
Похудеть бы ему как нибудь
10 ноя 2022
Snowblind
Не пойму никак, за что нужно было ненавидеть ББ. Это же не Блейз выдавил сирену из группы, чтобы занять его место. Не Блейз руководил группой, не он принимал решения в каком ключе развиваться, что и как сочинять (как минимум это коллективные действия). И лично я считаю, что здорово что был такой период в группе с ББ на вокале.
10 ноя 2022
J
Jack of Diamonds
ИКС фактор топчик, вирутал конечно слабее
Like!3
11 ноя 2022
artyom
Каждый раз приятно читать интервью с Блейзом. Хороший, добрый мужик. И 2 альбома с ним в IM, пожалуй, назвал бы любимыми у группы. Кстати, очень приятно было на их последнем опусе уловить отголоски "The X Factor"

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