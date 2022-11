10 ноя 2022



BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не очень понравились перемены»



Британский хэви-металлический вокалист Blaze Bayley, который более 20 лет назад был фронтменом IRON MAIDEN, подтвердил Ставросу Влахосу, редактору музыкального журнала Soundcheck Network, что он начал работу над материалом для нового альбома:



«Я всегда пытаюсь записать всё на диктофон. Теперь всё есть в телефоне: это сообщения и записывающее устройство, тогда как раньше нужно было иметь маленький диктофон и блокнот. Я всегда пытаюсь что-то уловить. И сейчас я начинаю работать над тем, чтобы собрать воедино некоторые идеи, которые должны стать новым студийным альбомом в следующем году. И мы надеемся, что он будет хорошим.



Проблема в том, что если я сделаю хороший альбом, который действительно понравится моим поклонникам, это будет большое давление. О предстоящем альбоме обычно говорят: "Ты должен попытаться превзойти предыдущий". Я не хочу пытаться превзойти альбом "War Within Me". Для меня это одна из лучших работ, которые я когда-либо делал. И если я смогу приблизиться к тому, чтобы новая пластинка получилась такой же хорошей, я буду очень счастлив.



Многие мои поклонники, возвращаясь к моим ранним записям после IRON MAIDEN, говорят, что альбом "War Within Me" — это лучший альбом, который я когда-либо делал. Так что на меня оказывается большое давление, когда дело доходит до записи нового альбома. И я стараюсь не думать об этом. Я стараюсь использовать своё сердце и свою интуицию и думать: "Хорошо ли я себя ощущаю? Это исходит из правильного места? Хорошо ли это?" А затем просто осторожно начинаю собирать всё воедино».



Bayley рассказал о своём методе сочинения песен:



«Сейчас я сочиняю песни так: собираю идеи, оставляю на время, потом слушаю на свежую голову, немного отстраняюсь. И я считаю, что это подходит мне сейчас, на данном этапе моей карьеры. Но мне очень повезло, что у меня так много преданных, верных сторонников.



Я — крошечный андеграундный артист в мире. Люди думают, что я знаменит лишь благодаря тому, что был в IRON MAIDEN. Я был незначительной частью IRON MAIDEN. И те альбомы в то время хорошо продавались в определённых странах. Альбомы со мной хорошо зашли в Греции, Швеции и Бразилии, но в других местах они были встречены не очень хорошо. Фанатам не очень понравились перемены. Многие люди той эпохи до сих пор ненавидят Blaze'а Bayley, они ненавидят то, что я сделал, те два альбома, на которых я был. Я не против. Мне нравится, что я сделал что-то достаточно сильное, чтобы у кого-то была такая серьёзная эмоциональная реакция на это. Но я думаю, что некоторые из тех, кто меня ненавидит, на самом деле никогда не слушали то, что я делаю».







