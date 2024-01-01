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*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 22
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 20
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Blaze Bayley

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Новое видео BLAZE BAYLEY



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Mind Reader, новое видео BLAZE BAYLEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Circle of Stone, релиз которого намечен на 23 февраля:

01. Mind Reader
02. Tears In Rain
03. Rage
04. The Year Beyond This Year
05. Ghost In The Bottle
06. The Broken Man
07. The Call Of The Ancestors
08. Circle Of Stone (feat. Niklas Stålvind)
09. Absence
10. A Day Of Reckoning
11. The Path Of The Righteous Man
12. Until We Meet Again




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