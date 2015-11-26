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Blaze Bayley

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11 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР

19 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»

3 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии

24 янв 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»

18 дек 2020 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной

5 ноя 2020 : 		 BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом

16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS

26 май 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сочинять альбом — это очень долгий процесс»

7 апр 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Люблю я голос BRUCE'a DICKINSON'a!»

26 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY о том, почему ему нравится встречаться с поклонниками

24 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Ключ к выживанию — позитивный настрой!»

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLAZE BAYLEY

15 янв 2020 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в 2021 году

28 ноя 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает DVD

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

28 авг 2019 : 		 Видео с текстом от BLAZE BAYLEY

5 май 2019 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX присоединился к BLAZE BAYLEY на сцене

16 фев 2019 : 		 BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDEN

12 фев 2019 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN

6 фев 2019 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

26 янв 2019 : 		 BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN записали акустический альбом

18 янв 2019 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN исполнил песню IRON MAIDEN

15 янв 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит концертный альбом в марте

14 май 2018 : 		 BLAZE BAYLEY снимет шоу для DVD

20 фев 2018 : 		 Семплы новых песен BLAZE BAYLEY

4 фев 2018 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY
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BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР



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В рамках недавнего интервью с BLAZE'ом BAYLEY у него спросили, что для него значит возможное включение IRON MAIDEN в ЗСРнР:

«Ну это же не решение группы, это не решение менеджмента, это дела ЗСРнР. Для меня куда важнее, что я по-прежнему дружен с ребятами из IRON MAIDEN спустя столько лет. Мне на самом деле пофиг, буду я там или не буду. Я и так знаменит и не стану ещё известнее. У меня прекрасные фанаты в Бразилии, Португалии и других странах, и для меня этого достаточно. Поддержка поклонников даёт мне возможность существовать. Я живу своей мечтой благодаря поддержке и самим фанатам, а вовсе не ЗСРнР».

Ex-IRON MAIDEN Singer BLAZE BAYLEY Says He Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

AlexTronenko


11 мар 2021, 13:13		Блэйз класный чувак, один раз с ним общался. было такое чуство что общаешся со старым другом а не с бывшим вокалистом Iron Maiden))

father


11 мар 2021, 13:17		Да включат его вместе с Клайвом и ДиАнно, все нормальный вклад внесли

Don Huan


11 мар 2021, 13:28		Блейз всегда был мега адекватен. Молоток.

olly71


11 мар 2021, 14:24		Да в мировом роке есть несколько человек у которых ноль звёздности и пафоса . Блейз один из них .


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