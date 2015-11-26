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BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР



В рамках недавнего интервью с BLAZE'ом BAYLEY у него спросили, что для него значит возможное включение IRON MAIDEN в ЗСРнР:



«Ну это же не решение группы, это не решение менеджмента, это дела ЗСРнР. Для меня куда важнее, что я по-прежнему дружен с ребятами из IRON MAIDEN спустя столько лет. Мне на самом деле пофиг, буду я там или не буду. Я и так знаменит и не стану ещё известнее. У меня прекрасные фанаты в Бразилии, Португалии и других странах, и для меня этого достаточно. Поддержка поклонников даёт мне возможность существовать. Я живу своей мечтой благодаря поддержке и самим фанатам, а вовсе не ЗСРнР».













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