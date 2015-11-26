Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 122
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 59
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 47
*DISTURBED хотят писать 33
[= ||| все новости группы



*

Blaze Bayley

*



8 ноя 2021 : 		 BLAZE BAYLEY поймал COVID-19

2 июл 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Один человек из моей семьи сказал: "Ты никогда не станешь вокалистом"»

17 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Британская пресса хотела, чтобы IRON MAIDEN провалились с моим приходом»

15 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Вы должны быть очень осторожны со словами, которые позволяете себе думать и говорить»

12 май 2021 : 		 BLAZE BAYLEY не переживает из-за фанатов IRON MAIDEN, которые его ненавидят

3 май 2021 : 		 LUKE APPLETON стал членом BLAZE BAYLEY

30 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY и PAUL DI'ANNO будут введены в Зал славы металла

27 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Понятия не имею, почему меня взяли в IRON MAIDEN»

8 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY сосредоточился на хорошем

3 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»

31 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»

29 мар 2021 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о невключении BLAZE'а BAYLEY в номинацию в ЗСРнР

11 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР

19 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»

3 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии

24 янв 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»

18 дек 2020 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной

5 ноя 2020 : 		 BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом

16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS

26 май 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сочинять альбом — это очень долгий процесс»

7 апр 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Люблю я голос BRUCE'a DICKINSON'a!»

26 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY о том, почему ему нравится встречаться с поклонниками

24 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Ключ к выживанию — позитивный настрой!»

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLAZE BAYLEY

15 янв 2020 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в 2021 году

28 ноя 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает DVD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BLAZE BAYLEY поймал COVID-19



*
zoom
*
* *
BLAZE BAYLEY сдал положительный тест на COVID-19 и был вынужден отменить выступление в рамках фестиваля Planet Rockstock, который должен был пройти 13 ноября.

Ex-IRON MAIDEN Singer BLAZE BAYLEY Tests Positive For COVID-19, Pulls Out Of U.K.'s PLANET ROCKSTOCK



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


8 ноя 2021, 19:01		Здоровья дядьке


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 547

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом