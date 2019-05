сегодня



Бывший вокалист ANTHRAX присоединился к BLAZE BAYLEY на сцене



Бывший вокалист ANTHRAX Neil Turbin присоединился к бывшему вокалисту IRON MAIDEN Blaze'у Bayley на сцене во время выступления 2 мая в Whisky A Go Go (Западный Голливуд, Калифорния), чтобы исполнить песню IRON MAIDEN "Man On The Edge".











