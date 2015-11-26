BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDEN
BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDEN специальными концертами, сет-лист которых будет составлен из песен, записанных с группой. Это будет единственная возможность услышать такую подборку.
«Двадцать пять лет назад началось моё замечательное путешествие с IRON MAIDEN, которое продлилось пять лет, и этой частью своей карьеры я очень горжусь. С того времени я нахожусь в турне почти каждый год, записал одиннадцать альбомов и издал три концертных диска. Фанаты частенько обращаются с просьбой исполнить песни с тех двух альбомов, что были записаны с IRON MAIDEN, так что я решил ответить на их просьбы и составить сет-лист исключительно из материала "The X Factor" и "Virtual XI".
Мой вокал поменялся с момента записи этих дисков. Сейчас я пою как никогда круто, так что я очень рад вновь исполнить эти старые темы с теми навыками, которыми я обладаю на текущий момент».
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