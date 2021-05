сегодня



BLAZE BAYLEY не переживает из-за фанатов IRON MAIDEN, которые его ненавидят



В новом интервью для Aftershocks TV бывший вокалист IRON MAIDEN Blaze Bayley ответил на вопрос о том, беспокоит ли его то, что некоторые люди перестали следить за его карьерой, как только он ушёл из группы, и не проявляли никакого интереса к его сольному творчеству в последующие десятилетия:



«Ну не особо, потому что я не хочу быть очень известным. Я не пытаюсь быть успешным. Я не пытаюсь играть на стадионах. Я не задумываюсь о чём-то вроде: "Я должен вернуться в большие театры. Я должен попасть на арены". Я сделал это — я всё это уже проходил. И сейчас мне не нужно слишком много поклонников. Может быть, у меня появится ещё несколько фанатов после выхода моего нового альбома "War Within Me". Я не хочу много поклонников. Я не хочу быть очень популярным. Я рад тому, что у меня есть, и я рад заниматься тем, чем занимаюсь. И если люди говорят: "Худшие альбомы IRON MAIDEN, которые они когда-либо делали, были с Blaze'ом Bayley", это хорошо для меня, потому что это оттолкнёт людей и помешает им купить "War Within Me", послушать и проникнуться им, иначе у меня будет слишком много фанатов.



Мне нужно подписать 1500 CD для отправки по предзаказам на "War Within Me". У меня болит рука, чувак. Если у меня будет намного больше фанатов, возможно, мне придётся начать тренироваться, чтобы ставить подпись левой рукой.



Но это просто не важно — совсем не важно. Конечно, в каждом исполнителе и артисте есть жажда признания. Я получал это признание в течение многих лет, и у меня есть замечательные, преданные поклонники, которые поддерживают меня. На самом деле моя мотивация заключается в том, чтобы делать работу, достойную той поддержки, которую я имею. Мои поклонники получат альбом, и я просто хочу, чтобы они искренне почувствовали: "Да, это именно то, что я и ожидал — отличная запись". Даже если мне придётся работать до потери пульса, если мне придётся работать изо всех сил, я нахожусь на том этапе, который меня устраивает.



Я надеюсь, что люди, которые ненавидели Blaze'ом Bayley за то, что он был в IRON MAIDEN, всё ещё ненавидят меня. Потому что тогда я хоть что-то из себя представляю. Если люди скажут: "Кто такой Blaze Bayley? Он — худшее, что когда-либо случалось с IRON MAIDEN", то я не против. Потому что я всё ещё дружу с ребятами из группы. Я всё ещё общаюсь со Steve'ом [Harris'ом, басистом MAIDEN], иногда звоню менеджменту, узнаю, всё ли в порядке, и всё в таком духе. Так что мне действительно всё равно, что думают люди. С чего бы мне переживать? Единственное мнение, которое действительно важно для меня, — это мнение людей, которые поддерживали меня столько лет и дали мне возможность жить своей мечтой».













