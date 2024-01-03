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BLAZE BAYLEY: «Иногда люди не осознают силу слов»



В недавнем интервью для Made In Metal британский хэви-металлический вокалист Blaze Bayley, который более 20 лет назад был фронтменом IRON MAIDEN, сказал, что слова обладают огромной силой — они могут поднимать настроение, ранить, вдохновлять и разрушать:



«Иногда люди не осознают силу слов и позволяют другим людям давать себе характеристику. И тогда они начинают верить в то, что говорит кто-то другой. "Ты бесполезен". — "Я бесполезен". — "Ты глуп". — "Я, должно быть, глуп". Нет. Не слушайте этих людей. Не используйте их слова. Не впускайте эти слова в свой разум, в своё сердце. Послушайте меня. Вы фанаты Блейза Бэйли. Вы фанаты тяжёлого металла. Вы воины. Вы — люди. Они могут сбить вас с ног, но они не остановят вас. Вы можете упасть, но не станете лежать.



Когда вы думаете, каким словом описать себя, подумайте о том, что я вам говорю. Я говорю вам, чтобы вы использовали это слово в отношении себя. Вы не всегда побеждаете, но вы всегда сражаетесь. Вы воины. И когда вы начинаете верить себе и тем вещам, которые вы себе говорите, а не верить тому, что о вас говорят, вот тогда всё действительно начинает меняться.



Мне очень повезло, что я испытал это в своей жизни, что когда я чуть не потерял ногу в аварии на мотоцикле, когда я присоединился к IRON MAIDEN, я стал сражаться. Мне говорили: "Ты, наверное, никогда больше не сможешь ходить". А я ответил: "Вы меня не знаете". Тогда кто-то сказал мне: "Ты плохо поёшь". Кто-то ещё сказал: "Ты не умеешь петь". Ещё один сказал: "У тебя ничего не получится". Я ответил: "Мне всё равно, что вы говорите. Вы меня не знаете". И мне кажется, этого не понимают некоторые люди. Вы не обязаны это слушать.



Неважно, о чём вы мечтаете. Если ваша мечта стать великим скейтбордистом, если ваша мечта стать певцом, если ваша мечта стать отличным родителем, если ваша мечта стать учителем, то какой бы ни была эта мечта, где бы вы ни находились, во что бы вы ни верили, что, вставая каждый день, вы не будете с ужасом идти на работу, тогда вы должны попытаться найти своё место. Потому что именно там вы будете чувствовать удовлетворение. И мне очень повезло. Я мечтал стать певцом и живу этой мечтой каждый день. Мне невероятно повезло. И я могу это делать, потому что меня поддерживают замечательные поклонники по всему миру».







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