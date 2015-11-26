27 апр 2021



BLAZE BAYLEY : «Понятия не имею, почему меня взяли в IRON MAIDEN»



BLAZE BAYLEY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему его взяли в IRON MAIDEN:



«Моя прошлая группа всё ещё в деле. Мне пришло предложение попробоваться в IM, а потом — и я понятия не имею почему — мне предложили работу. Я совершенно не похож на Bruce'a — по всем параметрам, внешне, подачей, голосом и прочим. Но я думаю, что они хотели перемен и предложили мне работу. Так что я ушёл из WOLFSBANE и получил лучшую работу в мире для вокалиста в хэви-металле. Это было невероятное и фантастическое время. Я не знаю, почему они выбрали меня, но они это сделали. И то, чему я там научился, а я уже был фанатом MAIDEN, останется со мной навсегда. И та уверенность, что я приобрёл как автор материала, была просто нереальной».







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