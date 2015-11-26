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Blaze Bayley

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27 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Понятия не имею, почему меня взяли в IRON MAIDEN»

8 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY сосредоточился на хорошем

3 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»

31 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»

29 мар 2021 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о невключении BLAZE'а BAYLEY в номинацию в ЗСРнР

11 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР

19 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»

3 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии

24 янв 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»

18 дек 2020 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной

5 ноя 2020 : 		 BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом

16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS

26 май 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сочинять альбом — это очень долгий процесс»

7 апр 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Люблю я голос BRUCE'a DICKINSON'a!»

26 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY о том, почему ему нравится встречаться с поклонниками

24 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Ключ к выживанию — позитивный настрой!»

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLAZE BAYLEY

15 янв 2020 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в 2021 году

28 ноя 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает DVD

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

28 авг 2019 : 		 Видео с текстом от BLAZE BAYLEY

5 май 2019 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX присоединился к BLAZE BAYLEY на сцене

16 фев 2019 : 		 BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDEN

12 фев 2019 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN

6 фев 2019 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

26 янв 2019 : 		 BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN записали акустический альбом
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|||| 27 апр 2021

BLAZE BAYLEY: «Понятия не имею, почему меня взяли в IRON MAIDEN»



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BLAZE BAYLEY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему его взяли в IRON MAIDEN:

«Моя прошлая группа всё ещё в деле. Мне пришло предложение попробоваться в IM, а потом — и я понятия не имею почему — мне предложили работу. Я совершенно не похож на Bruce'a — по всем параметрам, внешне, подачей, голосом и прочим. Но я думаю, что они хотели перемен и предложили мне работу. Так что я ушёл из WOLFSBANE и получил лучшую работу в мире для вокалиста в хэви-металле. Это было невероятное и фантастическое время. Я не знаю, почему они выбрали меня, но они это сделали. И то, чему я там научился, а я уже был фанатом MAIDEN, останется со мной навсегда. И та уверенность, что я приобрёл как автор материала, была просто нереальной».

BLAZE BAYLEY:



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