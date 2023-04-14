BLAZE BAYLEY перенёс операцию

Mark Appleton и Christopher Appleton поделились новостями о здоровье BLAZE'а BAYLEY:
«Как вы знаете, после сердечного приступа Blaze ожидал операции на сердце. На этой неделе его перевели в специализированное кардиологическое отделение, а сегодня днём он был доставлен в операционную для проведения тройного шунтирования сердца.
Это первый важный шаг в начале его лечения и восстановления.
BLAZE BAYLEY настоящий воин, и мы все вместе посылаем ему свою любовь, поддержку и энергию для успешной операции и последующего восстановления здоровья.
До завершения операции пройдёт ещё несколько часов, но мы, как и обещали, сообщим вам последние новости, как только они появятся.
Спасибо всем. Вы знаете, как много значит ваша поддержка!»
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