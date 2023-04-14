Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 49
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 34
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 18
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
*Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро ... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 49
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 34
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
[= ||| все новости группы



*

Blaze Bayley

*



14 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенёс операцию

7 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY остается в больнице

29 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенесет операцию

27 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенес сердечный приступ

20 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY назвал участие в IRON MAIDEN лучшей работой в мире

16 дек 2022 : 		 Видео полного выступления BLAZE BAYLEY

10 ноя 2022 : 		 BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не очень понравились перемены»

17 авг 2022 : 		 BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON MAIDEN

10 фев 2022 : 		 BLAZE BAYLEY считает металл музыкой дьявола

8 дек 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON MAIDEN мертвы»

20 ноя 2021 : 		 Что BLAZE BAYLEY думает о новом альбоме IRON MAIDEN

8 ноя 2021 : 		 BLAZE BAYLEY поймал COVID-19

2 июл 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Один человек из моей семьи сказал: "Ты никогда не станешь вокалистом"»

17 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Британская пресса хотела, чтобы IRON MAIDEN провалились с моим приходом»

15 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Вы должны быть очень осторожны со словами, которые позволяете себе думать и говорить»

12 май 2021 : 		 BLAZE BAYLEY не переживает из-за фанатов IRON MAIDEN, которые его ненавидят

3 май 2021 : 		 LUKE APPLETON стал членом BLAZE BAYLEY

30 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY и PAUL DI'ANNO будут введены в Зал славы металла

27 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Понятия не имею, почему меня взяли в IRON MAIDEN»

8 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY сосредоточился на хорошем

3 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»

31 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»

29 мар 2021 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о невключении BLAZE'а BAYLEY в номинацию в ЗСРнР

11 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР

19 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»

3 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BLAZE BAYLEY перенёс операцию



zoom
Mark Appleton и Christopher Appleton поделились новостями о здоровье BLAZE'а BAYLEY:

«Как вы знаете, после сердечного приступа Blaze ожидал операции на сердце. На этой неделе его перевели в специализированное кардиологическое отделение, а сегодня днём он был доставлен в операционную для проведения тройного шунтирования сердца.

Это первый важный шаг в начале его лечения и восстановления.

BLAZE BAYLEY настоящий воин, и мы все вместе посылаем ему свою любовь, поддержку и энергию для успешной операции и последующего восстановления здоровья.

До завершения операции пройдёт ещё несколько часов, но мы, как и обещали, сообщим вам последние новости, как только они появятся.

Спасибо всем. Вы знаете, как много значит ваша поддержка!»






Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 апр 2023
E
EvgenBriden
Отлично! Надеюсь пойдёт на поправку и будет ещё нас радовать новой музыкой :)
14 апр 2023
M
Mich
Давай, Блейз, все будет хорошо ! Ты, на самом деле, многим нужен ! Heaven can wait 'til another day !
14 апр 2023
o
olly71
Блэйз поправляйся ! Твоя музыка нам нужна твой позитив ещё больше нужен.

просмотров: 419

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом