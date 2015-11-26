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Blaze Bayley

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30 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY и PAUL DI'ANNO будут введены в Зал славы металла

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BLAZE BAYLEY и PAUL DI'ANNO будут введены в Зал славы металла



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Бывшие участники IRON MAIDEN Paul Di'Anno и Blaze Bayley, а также создатель талисмана «Эдди» Derek Riggs будут введены в Зал славы металла.

Di'Anno сочинил материал и спел на первых двух легендарных альбомах IRON MAIDEN. Многие поклонники IRON MAIDEN до сих пор считают их любимыми.

Bayley был нанят после ухода вокалиста Bruce'а Dickinson'а в 1990-х годах. Blaze сочинял материал и пел в IRON MAIDEN в течение пяти лет и записал с группой два альбома. Песни эпохи Blaze'а и по сию пору являются основными в концертном сет-листе группы.

Riggs — талант, стоящий за визуальной стороной IRON MAIDEN. Он создал культовый персонаж Эдди, один из самых любимых талисманов в истории. Многие поклонники считают, что огромная часть глобального успеха группы связана со зловещим, жутким, меняющим форму Эдди.

Pat Gesualdo, президент/генеральный директор Зала славы металла, сказал:

«Мы очень рады включить в Зал славы этих трёх артистов, которые помогли сформировать наследие IRON MAIDEN».

Gesualdo также обратил внимание на настоятельные просьбы фанатов включить в Зал славы всех бывших и нынешних участников IRON MAIDEN:

«Наряду с огромной фэнбазой группы мы уже много лет хотим включить в Зал славы всех её участников. Однако мы ждали "зелёного света" от менеджмента. Надеюсь, что благодаря постоянной поддержке и одобрению со стороны фанатов по всему миру мы сможем ввести всех участников IRON MAIDEN в Зал славы металла в ближайшее время».

Former IRON MAIDEN Members PAUL DI



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Family Ghost


30 апр 2021, 15:03		>>>Песни эпохи Blaze'а и по сию пору являются основными в концертном сет-листе группы.

"Пара песен иногда исполняется"

Paffoss


30 апр 2021, 15:04		>>>Песни эпохи Blaze'а и по сию пору являются основными в концертном сет-листе группы.

Основными? Надеюсь, это корявый перевод или ошибка? Находятся иногда в сет-листе - да, но основными являются саааааавсем другие песни с других альбомов.

Ed Hunter


30 апр 2021, 15:43		Надеюсь, это корявый перевод или ошибка?
К сожалению нет, в оригинале "Blaze-era songs are still concert staples".
Видимо господин последний раз был на концерте Мэйден в середине 90х.


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