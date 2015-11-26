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BLAZE BAYLEY и PAUL DI'ANNO будут введены в Зал славы металла



Бывшие участники IRON MAIDEN Paul Di'Anno и Blaze Bayley, а также создатель талисмана «Эдди» Derek Riggs будут введены в Зал славы металла.



Di'Anno сочинил материал и спел на первых двух легендарных альбомах IRON MAIDEN. Многие поклонники IRON MAIDEN до сих пор считают их любимыми.



Bayley был нанят после ухода вокалиста Bruce'а Dickinson'а в 1990-х годах. Blaze сочинял материал и пел в IRON MAIDEN в течение пяти лет и записал с группой два альбома. Песни эпохи Blaze'а и по сию пору являются основными в концертном сет-листе группы.



Riggs — талант, стоящий за визуальной стороной IRON MAIDEN. Он создал культовый персонаж Эдди, один из самых любимых талисманов в истории. Многие поклонники считают, что огромная часть глобального успеха группы связана со зловещим, жутким, меняющим форму Эдди.



Pat Gesualdo, президент/генеральный директор Зала славы металла, сказал:



«Мы очень рады включить в Зал славы этих трёх артистов, которые помогли сформировать наследие IRON MAIDEN».



Gesualdo также обратил внимание на настоятельные просьбы фанатов включить в Зал славы всех бывших и нынешних участников IRON MAIDEN:



«Наряду с огромной фэнбазой группы мы уже много лет хотим включить в Зал славы всех её участников. Однако мы ждали "зелёного света" от менеджмента. Надеюсь, что благодаря постоянной поддержке и одобрению со стороны фанатов по всему миру мы сможем ввести всех участников IRON MAIDEN в Зал славы металла в ближайшее время».







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