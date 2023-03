сегодня



BLAZE BAYLEY назвал участие в IRON MAIDEN лучшей работой в мире



9 марта британский вокалист Blaze Bayley, который был фронтменом IRON MAIDEN более 20 лет назад, поговорил с Гэри Спиллером из Metal Planet Music о первоначальном нежелании некоторых фанатов принять его эпоху группы:



«Я думаю, что аналогия с девушкой или партнёром — самая лучшая. Когда твоя девушка или парень бросают тебя ради кого-то, и он, возможно, стройнее, у него больше волос, он интереснее и лучше выглядит, это не очень приятно. И когда вы теряете своего любимого певца из любимой группы, я думаю, это тоже неприятно.



Есть определённый процент фанатов той эпохи, для них я первый вокалист IRON MAIDEN, и я всегда им буду, и они всегда будут испытывать ко мне привязанность. Но есть и другая группа фанатов, которая говорит: "Мой любимый певец ушёл из моей любимой группы. Я не хочу видеть его замену". И хорошо то, что после стольких лет и выхода альбома "Senjutsu" люди вернулись назад и послушали эру Blaze'а Bayley на "Best Of The Beast" и "Sign Of The Cross", "The X Factor", и они поменяли точку зрения. А потом они стали узнавать, чем я занимаюсь сейчас.



С тех пор как я покинул IRON MAIDEN, я записал 11 собственных студийных альбомов. Более 25 лет назад я присоединился к IRON MAIDEN — прошло почти 30 лет. Всего пять лет я пробыл в IRON MAIDEN. С WOLFSBANE мы снова вместе, и мы вместе дольше, чем я был в IRON MAIDEN.



Приятно, что об этом так хорошо думают и люди всё ещё интересуются. Я многому научился. Опыт, который я пережил, повлиял на меня, и я чему-то научился. И если вы послушаете мой новый альбом "War Within Me", вы можете заметить, что в нём чувствуется влияние IRON MAIDEN. Я не стыжусь этого. Я говорю, что я наслаждался этим и научился этому в IRON MAIDEN, и вы услышите части и намёки на это в альбоме "War Within Me". Вы также услышите развитие меня как артиста, выходящее за рамки прошлого творчества.



Так что приятно, что люди всё ещё интересуются той короткой частью истории IRON MAIDEN, в которой есть я. И многие люди думают обо мне очень хорошо. Но есть ещё много людей, которые меня попросту ненавидят».



Blaze сказал, что его эпоха IRON MAIDEN по-прежнему играет большую роль в его живых выступлениях, особенно сейчас, когда он приближается к тридцатилетней отметке с момента своего первого прихода в группу:



«Мне приятно, что когда я составляю свой юбилейный сет-лист, о котором просили многие фестивали, я могу исполнять песни из этих двух альбомов, которые IRON MAIDEN никогда не играли и никогда не будут играть. И это мои песни, они личные для меня. Так что это очень круто. Поэтому если вы прониклись этими альбомами и они вам нравятся, то вы придёте ко мне на концерт и скажете: "Вообще-то я никогда не слышал "Como Estais Amigos" вживую". Так что это действительно классная вещь.

В прошлом году у нас было много замечательных немецких фестивалей, и мы исполняли юбилейный сет-лист. А потом во время моего собственного тура пришли люди, которые видели меня в юбилейном сет-листе и на фестивалях, они пришли и увидели мои концерты, и им очень понравилось. И они прониклись альбомом "War Within Me", моей трилогией и многими другими вещами. Так что это хорошо, правда.



Мне очень повезло, что у меня была лучшая работа в моей сфере, что я достиг настоящей вершины. Я хотел стать хэви-металлическим певцом, и по какой-то причуде веры, большой удаче и большой помощи мне удалось стать вокалистом IRON MAIDEN, что для меня является лучшей работой в мире для хэви-металлического вокалиста. И я получил эту работу. Потрясающе, что я смог её получить. И я играл на огромных площадках по всему миру, на стадионах, в театрах и так далее».







