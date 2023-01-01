Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 13
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алка... 7
*Новая песня KILLING JOKE 7
*Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения ... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 13
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
[= ||| все новости группы



*

Blaze Bayley

*



20 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY назвал участие в IRON MAIDEN лучшей работой в мире

16 дек 2022 : 		 Видео полного выступления BLAZE BAYLEY

10 ноя 2022 : 		 BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не очень понравились перемены»

17 авг 2022 : 		 BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON MAIDEN

10 фев 2022 : 		 BLAZE BAYLEY считает металл музыкой дьявола

8 дек 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON MAIDEN мертвы»

20 ноя 2021 : 		 Что BLAZE BAYLEY думает о новом альбоме IRON MAIDEN

8 ноя 2021 : 		 BLAZE BAYLEY поймал COVID-19

2 июл 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Один человек из моей семьи сказал: "Ты никогда не станешь вокалистом"»

17 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Британская пресса хотела, чтобы IRON MAIDEN провалились с моим приходом»

15 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Вы должны быть очень осторожны со словами, которые позволяете себе думать и говорить»

12 май 2021 : 		 BLAZE BAYLEY не переживает из-за фанатов IRON MAIDEN, которые его ненавидят

3 май 2021 : 		 LUKE APPLETON стал членом BLAZE BAYLEY

30 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY и PAUL DI'ANNO будут введены в Зал славы металла

27 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Понятия не имею, почему меня взяли в IRON MAIDEN»

8 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY сосредоточился на хорошем

3 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»

31 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»

29 мар 2021 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о невключении BLAZE'а BAYLEY в номинацию в ЗСРнР

11 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР

19 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»

3 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии

24 янв 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»

18 дек 2020 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной

5 ноя 2020 : 		 BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом

16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BLAZE BAYLEY назвал участие в IRON MAIDEN лучшей работой в мире



zoom
9 марта британский вокалист Blaze Bayley, который был фронтменом IRON MAIDEN более 20 лет назад, поговорил с Гэри Спиллером из Metal Planet Music о первоначальном нежелании некоторых фанатов принять его эпоху группы:

«Я думаю, что аналогия с девушкой или партнёром — самая лучшая. Когда твоя девушка или парень бросают тебя ради кого-то, и он, возможно, стройнее, у него больше волос, он интереснее и лучше выглядит, это не очень приятно. И когда вы теряете своего любимого певца из любимой группы, я думаю, это тоже неприятно.

Есть определённый процент фанатов той эпохи, для них я первый вокалист IRON MAIDEN, и я всегда им буду, и они всегда будут испытывать ко мне привязанность. Но есть и другая группа фанатов, которая говорит: "Мой любимый певец ушёл из моей любимой группы. Я не хочу видеть его замену". И хорошо то, что после стольких лет и выхода альбома "Senjutsu" люди вернулись назад и послушали эру Blaze'а Bayley на "Best Of The Beast" и "Sign Of The Cross", "The X Factor", и они поменяли точку зрения. А потом они стали узнавать, чем я занимаюсь сейчас.

С тех пор как я покинул IRON MAIDEN, я записал 11 собственных студийных альбомов. Более 25 лет назад я присоединился к IRON MAIDEN — прошло почти 30 лет. Всего пять лет я пробыл в IRON MAIDEN. С WOLFSBANE мы снова вместе, и мы вместе дольше, чем я был в IRON MAIDEN.

Приятно, что об этом так хорошо думают и люди всё ещё интересуются. Я многому научился. Опыт, который я пережил, повлиял на меня, и я чему-то научился. И если вы послушаете мой новый альбом "War Within Me", вы можете заметить, что в нём чувствуется влияние IRON MAIDEN. Я не стыжусь этого. Я говорю, что я наслаждался этим и научился этому в IRON MAIDEN, и вы услышите части и намёки на это в альбоме "War Within Me". Вы также услышите развитие меня как артиста, выходящее за рамки прошлого творчества.

Так что приятно, что люди всё ещё интересуются той короткой частью истории IRON MAIDEN, в которой есть я. И многие люди думают обо мне очень хорошо. Но есть ещё много людей, которые меня попросту ненавидят».

Blaze сказал, что его эпоха IRON MAIDEN по-прежнему играет большую роль в его живых выступлениях, особенно сейчас, когда он приближается к тридцатилетней отметке с момента своего первого прихода в группу:

«Мне приятно, что когда я составляю свой юбилейный сет-лист, о котором просили многие фестивали, я могу исполнять песни из этих двух альбомов, которые IRON MAIDEN никогда не играли и никогда не будут играть. И это мои песни, они личные для меня. Так что это очень круто. Поэтому если вы прониклись этими альбомами и они вам нравятся, то вы придёте ко мне на концерт и скажете: "Вообще-то я никогда не слышал "Como Estais Amigos" вживую". Так что это действительно классная вещь.
В прошлом году у нас было много замечательных немецких фестивалей, и мы исполняли юбилейный сет-лист. А потом во время моего собственного тура пришли люди, которые видели меня в юбилейном сет-листе и на фестивалях, они пришли и увидели мои концерты, и им очень понравилось. И они прониклись альбомом "War Within Me", моей трилогией и многими другими вещами. Так что это хорошо, правда.

Мне очень повезло, что у меня была лучшая работа в моей сфере, что я достиг настоящей вершины. Я хотел стать хэви-металлическим певцом, и по какой-то причуде веры, большой удаче и большой помощи мне удалось стать вокалистом IRON MAIDEN, что для меня является лучшей работой в мире для хэви-металлического вокалиста. И я получил эту работу. Потрясающе, что я смог её получить. И я играл на огромных площадках по всему миру, на стадионах, в театрах и так далее».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 285

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом