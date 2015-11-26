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BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии



BLAZE BAYLEY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, когда его вновь будет возможно увидеть на концертах:



«Это неизвестно. С учётом всего происходящего сейчас — такое впервые в истории, и строить прогнозы просто не с чего. Мы не знаем, каким будет будущее, мы не можем судить по прошлому, так что я просто не знаю. Кто-то говорит о том, что когда всё вернётся к нормальной ситуации, будет новая нормальность. Я не думаю, что всё вернётся к тому, что когда-то было. И люди моего поколения будут вспоминать о том, как всё было, и ощущать, что им повезло, что они имели возможность испытывать подобное».



На вопрос о том, какими будут туры, он ответил:



«Да никто не может сейчас этого сказать. Я понятия не имею, как всё будет. Если вообще будет. Будущее неизвестно. Надо послушать, что скажет ВОЗ, потому что в марте прошлого года они заявили, что если кто-то думает, что концерты и большие мероприятия будут, то это лишь мечты. И так и получилось. Всё отменяется и переносится — "Ой, может, сможем попозже" — нет, ничего не происходит.



Считаю, что в принципе вряд ли правильно и стоит думать о будущем, предсказывать его. Мы в настоящем, живём здесь и сейчас, и каждый раз, когда мы думаем о том, как будем лучше жить в будущем, мы не живём сейчас. И то, как мы живём сейчас, то, какие решения принимаем здесь и сейчас и какие шаги делаем каждый день, и определяет нашу жизнь в будущем. Нужно жить настоящим. Нам нужно встать, взять на себя ответственность за наши жизни и попытаться делать максимум возможного ежедневно. Забудьте о будущем — оно не наступает, его здесь нет. Живите настоящим, и только так мы можем оказаться в будущем».













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