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Blaze Bayley

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3 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии

24 янв 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»

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5 ноя 2020 : 		 BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом

16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS

26 май 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сочинять альбом — это очень долгий процесс»

7 апр 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Люблю я голос BRUCE'a DICKINSON'a!»

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20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLAZE BAYLEY

15 янв 2020 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в 2021 году

28 ноя 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает DVD

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

28 авг 2019 : 		 Видео с текстом от BLAZE BAYLEY

5 май 2019 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX присоединился к BLAZE BAYLEY на сцене

16 фев 2019 : 		 BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDEN

12 фев 2019 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN

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26 янв 2019 : 		 BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN записали акустический альбом

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15 янв 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит концертный альбом в марте

14 май 2018 : 		 BLAZE BAYLEY снимет шоу для DVD

20 фев 2018 : 		 Семплы новых песен BLAZE BAYLEY

4 фев 2018 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

28 ноя 2017 : 		 Видеонарезка из североамериканского тура BLAZE BAYLEY

13 ноя 2017 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной
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BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии



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BLAZE BAYLEY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, когда его вновь будет возможно увидеть на концертах:

«Это неизвестно. С учётом всего происходящего сейчас — такое впервые в истории, и строить прогнозы просто не с чего. Мы не знаем, каким будет будущее, мы не можем судить по прошлому, так что я просто не знаю. Кто-то говорит о том, что когда всё вернётся к нормальной ситуации, будет новая нормальность. Я не думаю, что всё вернётся к тому, что когда-то было. И люди моего поколения будут вспоминать о том, как всё было, и ощущать, что им повезло, что они имели возможность испытывать подобное».

На вопрос о том, какими будут туры, он ответил:

«Да никто не может сейчас этого сказать. Я понятия не имею, как всё будет. Если вообще будет. Будущее неизвестно. Надо послушать, что скажет ВОЗ, потому что в марте прошлого года они заявили, что если кто-то думает, что концерты и большие мероприятия будут, то это лишь мечты. И так и получилось. Всё отменяется и переносится — "Ой, может, сможем попозже" — нет, ничего не происходит.

Считаю, что в принципе вряд ли правильно и стоит думать о будущем, предсказывать его. Мы в настоящем, живём здесь и сейчас, и каждый раз, когда мы думаем о том, как будем лучше жить в будущем, мы не живём сейчас. И то, как мы живём сейчас, то, какие решения принимаем здесь и сейчас и какие шаги делаем каждый день, и определяет нашу жизнь в будущем. Нужно жить настоящим. Нам нужно встать, взять на себя ответственность за наши жизни и попытаться делать максимум возможного ежедневно. Забудьте о будущем — оно не наступает, его здесь нет. Живите настоящим, и только так мы можем оказаться в будущем».

BLAZE BAYLEY On Post-Pandemic Touring:





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