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Blaze Bayley

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6 фев 2019 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

26 янв 2019 : 		 BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN записали акустический альбом

18 янв 2019 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN исполнил песню IRON MAIDEN

15 янв 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит концертный альбом в марте

14 май 2018 : 		 BLAZE BAYLEY снимет шоу для DVD

20 фев 2018 : 		 Семплы новых песен BLAZE BAYLEY

4 фев 2018 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

28 ноя 2017 : 		 Видеонарезка из североамериканского тура BLAZE BAYLEY

13 ноя 2017 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной

3 окт 2017 : 		 BLAZE BAYLEY в акустике

22 сен 2017 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

26 авг 2017 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

22 авг 2017 : 		 BLAZE BAYLEY планирует выпуск DVD

23 июн 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления BLAZE BAYLEY

31 май 2017 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной

14 май 2017 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

3 апр 2017 : 		 BLAZE BAYLEY: «Я совершенно независим!»

27 мар 2017 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

10 фев 2017 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

5 янв 2017 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной

3 дек 2016 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

12 сен 2016 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

1 авг 2016 : 		 BLAZE BAYLEY о туре

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

20 июн 2016 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

19 июн 2016 : 		 BLAZE BAYLEY собрался "продвигать" свою идею спеть с другими вокалистами IRON MAIDEN
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Новое видео BLAZE BAYLEY



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"The Dark Side Of Black", новое видео BLAZE'а BAYLEY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Redempton Of William Black", выпущенного в прошлом году.



Video Premiere: BLAZE BAYLEY




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