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Новое видео BLAZE BAYLEY



Circle of Stone, новое видео BLAZE BAYLEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Circle of Stone, релиз которого намечен на 23 февраля. http://www.blazebayley.net/







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