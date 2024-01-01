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Новое видео BLAZE BAYLEY



Rage, новое видео BLAZE BAYLEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Circle of Stone, релиз которого намечен на 23 февраля. http://www.blazebayley.net/







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