сегодня



BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для многих фанатов IRON MAIDEN»



BLAZE BAYLEY в интервью The Metal Command рассказал о нежелании некоторых фанатов принять его эпоху в группе. Когда ведущий отметил, что его сольные работы за последние два десятилетия в значительной степени изменила представление о времени его работы в IRON MAIDEN, он ответил:



«Да, я думаю, ты прав. Я часто это слышу. Некоторые фанаты оглядываются назад и говорят: "Конечно, у меня есть все альбомы IRON MAIDEN, но я не слушал альбомы эпохи Bayley "The X Factor" и "Virtual XI". И теперь я могу их слушать, потому что другие слышал сотни раз. Я должен послушать их". И это именно то, о чём ты мне говоришь.



На "The X Factor" потрясающая музыка, но он очень мрачный, у него другой звук, он слушается не так, как некоторые другие альбомы IRON MAIDEN. С этим приходится мириться несколько раз, пока не поймёшь, что к чему. Тогда можно переходить к музыке. Думаю, в то время это было проблемой. Он мрачный, и его звучание сильно отличалось от того, что было раньше. Люди, которые преодолели этот момент, смогли найти в нём что-то для себя. К тому же есть разные культуры, разные страны. В Швеции и Испании эти альбомы люди любили так же, как и все остальные альбомы IRON MAIDEN. А в других местах — нет. Отличия налицо.



Сейчас я выступаю на концертах, посвящённых 30-летию моей деятельности, и это годовщина присоединения к IRON MAIDEN. Это прекрасное время для меня. Но больше всего мне нравится не то, что я выступаю на больших стадионах по всему миру. Больше всего я ценю работу с ребятами из IRON MAIDEN, сочинение песен с ними и опыт, который я получил вместе с ними. Они были очень щедры, и я обнаружил, работая в студии и сочиняя, ещё одну составляющую своего голоса, о которой я даже не подозревал. Теперь я могу выразить текст и мелодию и получить эмоции, страсть и конкретные чувства от текста и песни. Я могу раскрыть свой голос и использовать его так, как никогда раньше не мог. И это благодаря всему тому, чему я научился в IRON MAIDEN. И даже несмотря на то, что я был неизвестен, находился в андеграунде долгое время, я продолжал петь, и мой голос развивался. И сейчас я думаю, что мой голос стал лучше, чем когда-либо. Я лучше его контролирую. У меня теперь больше возможностей, которые помогают мне рассказать слушателю историю, чем когда-либо раньше. И всё это связано с теми пятью годами. Это всё, что было в моей 40-летней карьере, — пять лет с IRON MAIDEN, и я узнал много нового, поэтому постепенно смог развить навыки. И теперь, когда выходит мой альбом "Circle Of Stone", я очень горжусь. На нём я смог сделать то, чего не мог делать раньше. Я очень горжусь им».







