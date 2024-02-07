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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 51
*Новая песня KERRY KING 44
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 41
*Возвращение THE KOVENANT 29
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Blaze Bayley

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BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для многих фанатов IRON MAIDEN»



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BLAZE BAYLEY в интервью The Metal Command рассказал о нежелании некоторых фанатов принять его эпоху в группе. Когда ведущий отметил, что его сольные работы за последние два десятилетия в значительной степени изменила представление о времени его работы в IRON MAIDEN, он ответил:

«Да, я думаю, ты прав. Я часто это слышу. Некоторые фанаты оглядываются назад и говорят: "Конечно, у меня есть все альбомы IRON MAIDEN, но я не слушал альбомы эпохи Bayley "The X Factor" и "Virtual XI". И теперь я могу их слушать, потому что другие слышал сотни раз. Я должен послушать их". И это именно то, о чём ты мне говоришь.

На "The X Factor" потрясающая музыка, но он очень мрачный, у него другой звук, он слушается не так, как некоторые другие альбомы IRON MAIDEN. С этим приходится мириться несколько раз, пока не поймёшь, что к чему. Тогда можно переходить к музыке. Думаю, в то время это было проблемой. Он мрачный, и его звучание сильно отличалось от того, что было раньше. Люди, которые преодолели этот момент, смогли найти в нём что-то для себя. К тому же есть разные культуры, разные страны. В Швеции и Испании эти альбомы люди любили так же, как и все остальные альбомы IRON MAIDEN. А в других местах — нет. Отличия налицо.

Сейчас я выступаю на концертах, посвящённых 30-летию моей деятельности, и это годовщина присоединения к IRON MAIDEN. Это прекрасное время для меня. Но больше всего мне нравится не то, что я выступаю на больших стадионах по всему миру. Больше всего я ценю работу с ребятами из IRON MAIDEN, сочинение песен с ними и опыт, который я получил вместе с ними. Они были очень щедры, и я обнаружил, работая в студии и сочиняя, ещё одну составляющую своего голоса, о которой я даже не подозревал. Теперь я могу выразить текст и мелодию и получить эмоции, страсть и конкретные чувства от текста и песни. Я могу раскрыть свой голос и использовать его так, как никогда раньше не мог. И это благодаря всему тому, чему я научился в IRON MAIDEN. И даже несмотря на то, что я был неизвестен, находился в андеграунде долгое время, я продолжал петь, и мой голос развивался. И сейчас я думаю, что мой голос стал лучше, чем когда-либо. Я лучше его контролирую. У меня теперь больше возможностей, которые помогают мне рассказать слушателю историю, чем когда-либо раньше. И всё это связано с теми пятью годами. Это всё, что было в моей 40-летней карьере, — пять лет с IRON MAIDEN, и я узнал много нового, поэтому постепенно смог развить навыки. И теперь, когда выходит мой альбом "Circle Of Stone", я очень горжусь. На нём я смог сделать то, чего не мог делать раньше. Я очень горжусь им».




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7 фев 2024
gravitgroove
Ну нет, просто фанатью нужел был Брюс, а "фактор" не сильнее мрачнее тех же "Страха" или "Молитвы"
7 фев 2024
EvgenBriden
gravitgroove, "Молитве" наличие Брюса не помогло) Фанатьё хотело продолжение банкета SIT и SSOTSS...
7 фев 2024
G
GreitWhiteHunter
Собственно, единственный альбом, который я у IM слушаю целиком.
До того, как появился интернет, считал что "Число зверя" - вообще провальная фигня, а это оказывается знаковый альбом в карьере. Так что не угадаешь, что и кому понравится.
7 фев 2024
R
Reflection
The X Factor хорош по атмосфере, но мне не нравится ни оригинальный вокал Блейза, ни возможный вокал Брюса. Тут нужен более выразительный вокалист.
7 фев 2024
HeliosHyperion
До Блейза - отдельные песни. Фактор целиком хорош. Второй просел. Брейв порвал. Как и Маттер. Потом такое, но слушать можно (кроме УГ последнего).
7 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
Ладно, я открою вам секрет - я не люблю Iron Maiden. В разные годы жизни пытался в них въехать - не заходит, не могу понять прикол этого «радужного металла», совершенно не нравится пафосный вокал Брюса. Есть хорошие друзья, боготворящие эту группу, иногда они мне что-то присылают, но все мимо. Бля, самое забавное, что Арию я услышал в детстве, и для меня именно они являются первоисточником того звука, который они спиздили у IM. И да, вокал Саныча мне нравится больше Брюса, и это не толстый троллинг, пацаны, честно. Ну так вот - единственный альбом IM, который я у них услышал, и мне было интересно, это был тот самый X-Factor. Интересный, созерцательный, вдумчивый. Вокал Блейза - ну, спорно, другая манера, но не могу сказать, что он лучше или хуже. А вот музыка прикольная, почти классная на нем. Альбомы с Брюсом 2.0 слушал, все мимо. И да, сука, не прощу их из-за того, что павер по большей части появился благодаря им.

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