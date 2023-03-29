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Blaze Bayley

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|||| 29 мар 2023

BLAZE BAYLEY перенесет операцию



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BLAZE BAYLEY будет проведена тройная, а возможно, и четырехсторонняя операция шунтирования после недавнего сердечного приступа.

Операция шунтирования сердца, или шунтирования коронарных артерий (CABG), используется для улучшения притока крови к сердцу. Хирург использует кровеносные сосуды, взятые из другого участка тела, чтобы обойти поврежденные артерии.

Термин "тройное шунтирование" означает количество коронарных артерий, обходимых в ходе операции. Другими словами, тройное шунтирование означает шунтирование трех коронарных артерий.

Mark Appleton и Christopher Appleton: «Вчера мы навестили Blaze в больнице, и прежде всего мы рады сказать, что нашли его в прекрасном расположении духа, сидящим в кровати. Мы, конечно же, узнали о его состоянии, но, как обычно, очень хорошо поболтали и посмеялись. Как видно, он не утратил свою энергию и чувство юмора!

После всего случившегося ему требуется операция, и в ближайшие несколько дней (как только позволят возможности больницы) ему будет проведено тройное (возможно, четырехстороннее) шунтирование сосудов сердца. Разумеется, это не мелочь, и мы должны ожидать, что период его восстановления займет много месяцев. Мы объявим о том, как это отразится на гастрольном графике, как только обсудим это с соответствующими площадками и промоутерами. Тем не менее, Blaze с оптимизмом смотрит в будущее, надеясь на полное выздоровление, крепкое здоровье и хорошую физическую форму, а также на полную эффективность операции и лечения.

От имени Blaze и всех нас в команде, мы благодарим вас за все сообщения о поддержке и любви. Это поистине потрясающе, и в связи с этим он испытывает настоящий прилив сил и эмоций.

Как большинство из вас понимает, Blaze — независимый артист, поэтому отсрочка текущего тура и будущих дат — это очень большой удар. Для тех из вас, кто хочет помочь нам пережить этот период, мы просим покупать товары в нашем интернет-магазине (возможно, те, которые вы купили бы на одном из концертов). Blaze и мы, команда менеджеров, будем очень признательны за вашу поддержку. Тем временем, мы получили благословение Blaze на работу над записями ABSOLVA и гастрольным графиком, так как, конечно, на них также сильно влияет текущая ситуация.

Мы будем держать вас в курсе событий, как только таковые случатся!»






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29 мар 2023
V
VAMPCUT
Если шунтирование, то значит сосуды в плохом состоянии. Это операция на открытом сердце. При более легких случаях стентированием обходятся - ставят распорку, которая сдавливает холестериновую бляшку в артерии. Стент вводят через вену с помощью специального зонда, а тут полостная операция и восстановление полгода минимум. Держись, Блейз!

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