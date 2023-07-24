сегодня



BLAZE BAYLEY: «Конец был близок»



BLAZE BAYLEY в недавнем интервью рассказал о состоянии своего здоровья:



«Я настроен очень позитивно. Завтра я начинаю контролируемую физиотерапию. Я хожу и делаю все, что могу. Мне посоветовали поддерживать активность.



Мне было сделано четырехстороннее шунтирование, поэтому они хотят, чтобы я продолжал двигаться, но не поднимал тяжести и не нагружал грудную клетку. В течение семи недель я не использовал свои руки. Я не мог поднять ничего тяжелее пакета молока, а вначале и это было непросто. Сейчас я восстанавливаю свои силы. Есть некоторые боли, но они не связаны с сердцем. Все хорошо.



Я с нетерпением жду новых репетиций с ребятами из WOLFSBANE. У нас запланировано несколько концертов. Надеюсь, они состоятся. Ощущения хорошие. Я выдержал все партии. Я пел в полную силу, но потом почувствовал себя немного уставшим, но других проблем не было. Для первой репетиции за долгое время это вполне ожидаемо. Я чувствую себя хорошо. Я настроен очень позитивно.



В целом я считаю, что мне невероятно повезло. У меня был сердечный приступ, а не сердечная недостаточность».



Вспоминая день своего сердечного приступа, Blaze сказал:



«Был субботний день. Я сижу дома. Готовлюсь пригласить свою невесту на ужин. Сажусь и чувствую, что у меня несварение желудка. Не буду утомлять вас всеми подробностями, но в конце концов мне показалось, что невидимый Blackie Lawless сидит у меня на груди и не хочет сдвинуться с места.



Я живу в пяти минутах от станции скорой помощи, куда приезжают все машины скорой помощи в этом районе. У фельдшеров был перерыв. Они услышали звонок и сказали: "Мы примем этот вызов до перерыва". Через две минуты они были у меня дома. Я живу недалеко от Бирмингема. В 15 минутах езды от него находятся четыре больницы. В течение 15 минут в кардиологическом отделении больницы мне оказали помощь при сердечном приступе. Это было в субботу! В ближайший понедельник я должен был начать свое турне по Европе.



Кто знает? Я мог быть один в отеле. Я мог быть в Евротоннеле. Я мог быть на автобане — да где угодно. Если и было место, где лучше всего испытать сердечный приступ, то я испытал его там. Прямо дома. Это было просто невероятно. Как же мне повезло. Они сказали моей невесте: "Он выживет. С ним все будет хорошо, но если бы мы приехали на десять минут позже, я не думаю, что мы бы как-то помогли. Конец был очень близок».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 215

