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*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
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Blaze Bayley

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BLAZE BAYLEY: «Конец был близок»



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BLAZE BAYLEY в недавнем интервью рассказал о состоянии своего здоровья:

«Я настроен очень позитивно. Завтра я начинаю контролируемую физиотерапию. Я хожу и делаю все, что могу. Мне посоветовали поддерживать активность.

Мне было сделано четырехстороннее шунтирование, поэтому они хотят, чтобы я продолжал двигаться, но не поднимал тяжести и не нагружал грудную клетку. В течение семи недель я не использовал свои руки. Я не мог поднять ничего тяжелее пакета молока, а вначале и это было непросто. Сейчас я восстанавливаю свои силы. Есть некоторые боли, но они не связаны с сердцем. Все хорошо.

Я с нетерпением жду новых репетиций с ребятами из WOLFSBANE. У нас запланировано несколько концертов. Надеюсь, они состоятся. Ощущения хорошие. Я выдержал все партии. Я пел в полную силу, но потом почувствовал себя немного уставшим, но других проблем не было. Для первой репетиции за долгое время это вполне ожидаемо. Я чувствую себя хорошо. Я настроен очень позитивно.

В целом я считаю, что мне невероятно повезло. У меня был сердечный приступ, а не сердечная недостаточность».

Вспоминая день своего сердечного приступа, Blaze сказал:

«Был субботний день. Я сижу дома. Готовлюсь пригласить свою невесту на ужин. Сажусь и чувствую, что у меня несварение желудка. Не буду утомлять вас всеми подробностями, но в конце концов мне показалось, что невидимый Blackie Lawless сидит у меня на груди и не хочет сдвинуться с места.

Я живу в пяти минутах от станции скорой помощи, куда приезжают все машины скорой помощи в этом районе. У фельдшеров был перерыв. Они услышали звонок и сказали: "Мы примем этот вызов до перерыва". Через две минуты они были у меня дома. Я живу недалеко от Бирмингема. В 15 минутах езды от него находятся четыре больницы. В течение 15 минут в кардиологическом отделении больницы мне оказали помощь при сердечном приступе. Это было в субботу! В ближайший понедельник я должен был начать свое турне по Европе.

Кто знает? Я мог быть один в отеле. Я мог быть в Евротоннеле. Я мог быть на автобане — да где угодно. Если и было место, где лучше всего испытать сердечный приступ, то я испытал его там. Прямо дома. Это было просто невероятно. Как же мне повезло. Они сказали моей невесте: "Он выживет. С ним все будет хорошо, но если бы мы приехали на десять минут позже, я не думаю, что мы бы как-то помогли. Конец был очень близок».




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24 июл 2023
E
Evil Dmitry
Очень крутой мужик, на долю которого выпали огромные испытания.

просмотров: 215

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