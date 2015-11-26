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BLAZE BAYLEY : «Британская пресса хотела, чтобы IRON MAIDEN провалились с моим приходом»



В рамках недавнего интервью для Crash TV Blaze Bayley рассказал о том, что послужило причиной для создания песни "Virus":



«Это реакция, которую мы получили от британской прессы. Они хотели, чтобы IRON MAIDEN провалились, и им понравилось, что Bruce [Dickinson, вокал] покинул группу. И они на самом деле хотели, чтобы IRON MAIDEN провалились. Но фанаты этого не хотели, и журналистам просто надоело, что у них нет возможности убить IRON MAIDEN, потому что это же группа фанатов. Так что тексты песен посвящены ненависти к журналистам, цинизму журналистов и их отношению к делу и почему это яд — они сами являются вирусом. Ментально они продолжают питать людей этими ужасными вещами, и люди начинают верить, что что-то плохо, хотя они даже не слышали этого сами; они даже не знают об этом. Поскольку кто-то говорит им, что это плохо, они начинают верить: "О, значит, это плохо", вместо того, чтобы искать самим. И это и есть злой "вирус", о котором мы рассказывали в этих текстах.



Что я сделал, так это включил "Virus" в свой собственный сет-лист. Так что на концертах Blaze'a Bayley одной из моих старых песен из MAIDEN обычно является "Virus". И это немного иная версия, чем та, которую мы исполняли в IRON MAIDEN — это версия Blaze'a Bayley. И она также есть на моём концертном альбоме. И этот вариант нравится моим фанатам, потому что мы никогда не играли её вживую с IRON MAIDEN. А IRON MAIDEN не играли её вживую после меня. Так что я в какой-то степени сделал её своей собственной песней. И это здорово — видеть лица людей, когда они говорят: "О, я знаю это". А потом они вспоминают, что это первый раз, когда они слышат её в живом исполнении. И это на самом деле и правда классно. И реакция, которую я получаю от своих поклонников, когда исполняю "Virus" вживую, просто невероятна. На моём концертном альбоме "Live In Czech" есть очень, очень крутая версия этой песни!»







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