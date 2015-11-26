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Blaze Bayley

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17 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Британская пресса хотела, чтобы IRON MAIDEN провалились с моим приходом»

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28 авг 2019 : 		 Видео с текстом от BLAZE BAYLEY
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BLAZE BAYLEY: «Британская пресса хотела, чтобы IRON MAIDEN провалились с моим приходом»



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В рамках недавнего интервью для Crash TV Blaze Bayley рассказал о том, что послужило причиной для создания песни "Virus":

«Это реакция, которую мы получили от британской прессы. Они хотели, чтобы IRON MAIDEN провалились, и им понравилось, что Bruce [Dickinson, вокал] покинул группу. И они на самом деле хотели, чтобы IRON MAIDEN провалились. Но фанаты этого не хотели, и журналистам просто надоело, что у них нет возможности убить IRON MAIDEN, потому что это же группа фанатов. Так что тексты песен посвящены ненависти к журналистам, цинизму журналистов и их отношению к делу и почему это яд — они сами являются вирусом. Ментально они продолжают питать людей этими ужасными вещами, и люди начинают верить, что что-то плохо, хотя они даже не слышали этого сами; они даже не знают об этом. Поскольку кто-то говорит им, что это плохо, они начинают верить: "О, значит, это плохо", вместо того, чтобы искать самим. И это и есть злой "вирус", о котором мы рассказывали в этих текстах.

Что я сделал, так это включил "Virus" в свой собственный сет-лист. Так что на концертах Blaze'a Bayley одной из моих старых песен из MAIDEN обычно является "Virus". И это немного иная версия, чем та, которую мы исполняли в IRON MAIDEN — это версия Blaze'a Bayley. И она также есть на моём концертном альбоме. И этот вариант нравится моим фанатам, потому что мы никогда не играли её вживую с IRON MAIDEN. А IRON MAIDEN не играли её вживую после меня. Так что я в какой-то степени сделал её своей собственной песней. И это здорово — видеть лица людей, когда они говорят: "О, я знаю это". А потом они вспоминают, что это первый раз, когда они слышат её в живом исполнении. И это на самом деле и правда классно. И реакция, которую я получаю от своих поклонников, когда исполняю "Virus" вживую, просто невероятна. На моём концертном альбоме "Live In Czech" есть очень, очень крутая версия этой песни!»

BLAZE BAYLEY Says British Press Wanted IRON MAIDEN To Fail After He Joined The Band











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

NickAfon


17 июн 2021, 14:45		ну как видим традиции хейтерства заложены "надежными людьми "


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