BLAZE BAYLEY дома

Mark Appleton и Christopher Appleton поделились новостями о здоровье BLAZE'а BAYLEY
«Как и в предыдущем сообщении, мы рады сообщить, что операция Blaze прошла успешно, и мы очень рады отрапортовать, что он уже выписан из больницы и находится дома, где продолжает свое восстановление. Ваши сообщения, открытки, покупки товаров и пожертвования ценятся больше, чем вы можете себе представить. Как только Blaze окрепнет, он будет сообщать вам новости уже сам!»
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