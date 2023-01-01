20 апр 2023



BLAZE BAYLEY дома



Mark Appleton и Christopher Appleton поделились новостями о здоровье BLAZE'а BAYLEY



«Как и в предыдущем сообщении, мы рады сообщить, что операция Blaze прошла успешно, и мы очень рады отрапортовать, что он уже выписан из больницы и находится дома, где продолжает свое восстановление. Ваши сообщения, открытки, покупки товаров и пожертвования ценятся больше, чем вы можете себе представить. Как только Blaze окрепнет, он будет сообщать вам новости уже сам!»











+1 -0



просмотров: 222

