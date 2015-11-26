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Blaze Bayley

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31 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»

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28 ноя 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает DVD

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16 фев 2019 : 		 BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDEN

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14 май 2018 : 		 BLAZE BAYLEY снимет шоу для DVD
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BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»



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Британский хэви-металлический вокалист Blaze Bayley, который был фронтменом IRON MAIDEN более 20 лет назад, рассказал Crowcast о том, как подъём гранжа в начале 1990-х заставил большинство хард-рок-групп уйти с радио и MTV, и всё это сопровождалось резким падением продаж альбомов и выручки с туров:

«Когда я был в MAIDEN, мы воевали с гранжем, чувак. Гранж пытался убить нас. Британская пресса думала, что солнце светит из задов разных групп, и они хотели, чтобы MAIDEN умерли. Мы отправились в самое сердце смерти — мы играли в Сиэтле в разгар гранжа, чувак, и это был один из самых ужасных концертов, на которых я когда-либо присутствовал. Эти люди смотрели на нас как на динозавров и говорили: "Почему они ещё не умерли?" А несколько передних рядов скандировали: "MAIDEN! Да!" Это просто невероятно. И это война, которую мы вели во времена "The X Factor" [1995] и "Virtual XI" [1998] . Мы сражались за само существование настоящего хэви-металла. И где они сейчас? Металл — навсегда, потому что он в сердце фанатов.

Простите, но заниматься гранжем было модно. И самое прекрасное в том, что я делаю, это то, что это не модно. Я всегда был непопулярен, и именно поэтому я продержался так долго. Я скромный артист, но если бы я был очень популярен, я бы встал, а потом ушёл. "Ты слышал о Блэйзе Бэйли?" — "Да, разве он не тот скромный артист, культовая фигура?" — "Да". И об этом говорят уже 25 лет, всё то же самое. Так что из-за всего этого я не исчез. Если бы я всем нравился, это был бы поцелуй смерти для моей карьеры».

BLAZE BAYLEY:





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

jesus666


31 мар 2021, 11:58		Ай да не пизди,ты воевал с собственной нехаризматичностью😂Тебя никто не воспринимал как вокалиста iron. PS iron конечно же говно,гранж лучше😂Niirvana и peal jam до сих пор популярнее ironа,еще и в зале славы рокнролла🤟

НELLECTOR


31 мар 2021, 12:52		X-Factor великий альбом, который бы обязательно испортил и запищал мой любимый Брюс.
Блейз - ты великолепен, работай.

Tomahawk


31 мар 2021, 15:05		Опять старая шарманка про гранж, да сколько же можно....

ElectricRetard


31 мар 2021, 17:38		>Niirvana и peal jam до сих пор популярнее ironа
Ну не знаю, последние 25+ лет Мейдены собирали в разы больше народу чем Нирвана.


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