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BLAZE BAYLEY : «Фильм о моей жизни? А зачем?»



BLAZE BAYLEY в рамках недавнего интервью сказал, что ему неинтересен фильм о своей жизни:



«Если вы обратитесь ко мне за комментариями для документального фильма о IRON MAIDEN или MANOWAR или MOTÖRHEAD, то с радостью это сделаю. Что касается документального фильма обо мне, то мне это не интересно. Я не хочу вспоминать прошлое, я живу настоящим и будущим. Я не хочу опять погружаться в то, что было. Забудь, там ничего хорошего».













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