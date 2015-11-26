BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»

BLAZE BAYLEY в рамках недавнего интервью сказал, что ему неинтересен фильм о своей жизни:
«Если вы обратитесь ко мне за комментариями для документального фильма о IRON MAIDEN или MANOWAR или MOTÖRHEAD, то с радостью это сделаю. Что касается документального фильма обо мне, то мне это не интересно. Я не хочу вспоминать прошлое, я живу настоящим и будущим. Я не хочу опять погружаться в то, что было. Забудь, там ничего хорошего».
HELLECTOR
БЛАЙЗ БАЙЛЕЙ "Петь в Iron Maiden и потом всё проебать? Я расскажу тебе как."
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