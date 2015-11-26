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Blaze Bayley

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19 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»

3 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии

24 янв 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»

18 дек 2020 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной

5 ноя 2020 : 		 BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом

16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS

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20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLAZE BAYLEY

15 янв 2020 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в 2021 году

28 ноя 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает DVD

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14 май 2018 : 		 BLAZE BAYLEY снимет шоу для DVD

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28 ноя 2017 : 		 Видеонарезка из североамериканского тура BLAZE BAYLEY
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BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»



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BLAZE BAYLEY в рамках недавнего интервью сказал, что ему неинтересен фильм о своей жизни:

«Если вы обратитесь ко мне за комментариями для документального фильма о IRON MAIDEN или MANOWAR или MOTÖRHEAD, то с радостью это сделаю. Что касается документального фильма обо мне, то мне это не интересно. Я не хочу вспоминать прошлое, я живу настоящим и будущим. Я не хочу опять погружаться в то, что было. Забудь, там ничего хорошего».

BLAZE BAYLEY Is Not Interested In Having A Documentary Made About His Life: 'I'm Trying To Escape My Past'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HELLECTOR


19 фев 2021, 20:53		Зато у меня есть простое, но ёмкое и стильное название для этого фильма

БЛАЙЗ БАЙЛЕЙ "Петь в Iron Maiden и потом всё проебать? Я расскажу тебе как."


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