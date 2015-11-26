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Blaze Bayley

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3 май 2021 : 		 LUKE APPLETON стал членом BLAZE BAYLEY

30 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY и PAUL DI'ANNO будут введены в Зал славы металла

27 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Понятия не имею, почему меня взяли в IRON MAIDEN»

8 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY сосредоточился на хорошем

3 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»

31 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»

29 мар 2021 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о невключении BLAZE'а BAYLEY в номинацию в ЗСРнР

11 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР

19 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»

3 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии

24 янв 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»

18 дек 2020 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной

5 ноя 2020 : 		 BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом

16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS

26 май 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сочинять альбом — это очень долгий процесс»

7 апр 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Люблю я голос BRUCE'a DICKINSON'a!»

26 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY о том, почему ему нравится встречаться с поклонниками

24 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Ключ к выживанию — позитивный настрой!»

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLAZE BAYLEY

15 янв 2020 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в 2021 году

28 ноя 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает DVD

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

28 авг 2019 : 		 Видео с текстом от BLAZE BAYLEY

5 май 2019 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX присоединился к BLAZE BAYLEY на сцене

16 фев 2019 : 		 BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDEN

12 фев 2019 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN
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LUKE APPLETON стал членом BLAZE BAYLEY



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Гитарист LUKE APPLETON (Absolva, Iced Earth), ранее бывший сессионным участником группы BLAZE BAYLEY, стал полноценным членом:

«Я очень рад, что удивительный талант Luke'a добавился к моей туровой команде. И первым, что мы попробовали сделать в новом составе, это отыграли концерт в KK’s Steel Mill и получилось просто замечательно! С нетерпением жду, когда все смогут его увидеть и услышать на наших концертах. Этот год с каждым днем становится все удивительнее, поздравляю тебя, Luke! Добро пожаловать в команду металл-воинов Blaze Bayley!»

«Я работал с Blaze в ряде проектов за последние 11 лет и очень горжусь тем, что стал постоянным членом группы! Я уверен в том, что тот звук, какой мы создаем вместе с моим братом Chris'ом, в две гитары будет еще круче! Спасибо тебе, Blaze. С нетерпением жду летних фестивалей и тура по Великобритании в конце года!»

Blaze выступил на Metal Magic Festival в Дании восьмого июля.

Guitarist LUKE APPLETON Joins The BLAZE BAYLEY Band



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

kircore


3 май 2021, 18:50		Не он ли на российских концертах играл в 2010-м? Впрочем, всячески приветствую.

Jack of Diamonds


3 май 2021, 21:30		Руки, ноги, голова, в теперь еще и член называй меня Вольтрон


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