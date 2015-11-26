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LUKE APPLETON стал членом BLAZE BAYLEY



Гитарист LUKE APPLETON (Absolva, Iced Earth), ранее бывший сессионным участником группы BLAZE BAYLEY, стал полноценным членом:



«Я очень рад, что удивительный талант Luke'a добавился к моей туровой команде. И первым, что мы попробовали сделать в новом составе, это отыграли концерт в KK’s Steel Mill и получилось просто замечательно! С нетерпением жду, когда все смогут его увидеть и услышать на наших концертах. Этот год с каждым днем становится все удивительнее, поздравляю тебя, Luke! Добро пожаловать в команду металл-воинов Blaze Bayley!»



«Я работал с Blaze в ряде проектов за последние 11 лет и очень горжусь тем, что стал постоянным членом группы! Я уверен в том, что тот звук, какой мы создаем вместе с моим братом Chris'ом, в две гитары будет еще круче! Спасибо тебе, Blaze. С нетерпением жду летних фестивалей и тура по Великобритании в конце года!»



Blaze выступил на Metal Magic Festival в Дании восьмого июля.







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