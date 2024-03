сегодня



BLAZE BAYLEY: «Мне сложно приехать в США»



В рамках недавней беседы с BLAZE'ом BAYLEY был затронут вопрос относительно тура в поддержку нового альбома "Circle Of Stone":



«Если вы заглянете на мой сайт BlazeBayley.net и посмотрите на даты гастролей, то увидите, что некоторые концерты посвящены 30-летию [моей работы в MAIDEN], а некоторые - поддержке альбома "Circle Of Stone". Так что на следующей неделе мы начинаем тур "Circle Of Stone", в котором будет исполнено довольно много песен с нового альбома, и в разные периоды года, на фестивалях и в Швеции, затем мы дадим концерты в честь 30-летия. Так что приятно вернуться. Мы только что выступили в Испании и Ирландии с юбилейными концертами, а теперь возвращаемся в Европу с "Circle Of Stone", и там будет пара фестивалей с юбилейными концертами MAIDEN.



Приятно исполнять старые песни [MAIDEN] с тем голосом, который у меня есть сейчас. Я выкладывался на полную в студии в свои тридцать с лишним лет, но сейчас мой голос обладает большей глубиной и характером, чем тогда. Поэтому я чувствую, что тексты и мелодии оживают по-другому. И мы немного дерзко относимся к тому, что делаем. Мы никогда не пытаемся сделать альбомную версию. Это песня с альбома, а это песня в живом исполнении Blaze Bayley. И есть пара моментов, которые мы считаем, знаете что? На альбоме в этой песне нет гармонии. И мы немного наглеем. Мы говорим: "Давайте вставим туда эту гармонию". И никто никогда не жалуется. Так что это весело. И мы считаем, что то, как мы смотрим на все это, как я отношусь к нравственности, к тому, что помогает мне двигаться вперед, я не пытаюсь повторить студийный альбом. Я играю песню вживую, потому что я смотрю вам в глаза, я пою, и моя энергия и мое существо пытаются оживить эту песню — не копировать ее, не повторять ее, а сказать: "Смотрите, вот моя идея. А теперь позвольте мне показать вам эту идею"»



На вопрос о том, есть ли у него планы по гастролям в США в ближайшем будущем, он ответил:



«Ну, мы только пытаемся туда попасть. Мы все время пытаемся. Мы разговаривали с разными промоутерами. Это вызов, чтобы добраться сюда. У меня много поклонников в США. Последний тур был очень давно. Мы очень хотим вернуться. Мы любим гастролировать там — очень любим, — но туда очень сложно попасть. Вот и все. Это огромная страна. Нужно много ресурсов, чтобы даже начать думать о туре. Но мы с удовольствием вернемся. И я хочу поблагодарить всех моих поклонников в США за поддержку, которую они мне оказывают, хотя и не так часто меня видят».







+1 -0



просмотров: 209