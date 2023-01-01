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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 32
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 17
*Новое видео METALLICA 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
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Blaze Bayley

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26 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает концертный релиз

20 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY дома

14 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенёс операцию

7 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY остается в больнице

29 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенесет операцию

27 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенес сердечный приступ

20 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY назвал участие в IRON MAIDEN лучшей работой в мире

16 дек 2022 : 		 Видео полного выступления BLAZE BAYLEY

10 ноя 2022 : 		 BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не очень понравились перемены»

17 авг 2022 : 		 BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON MAIDEN

10 фев 2022 : 		 BLAZE BAYLEY считает металл музыкой дьявола

8 дек 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON MAIDEN мертвы»

20 ноя 2021 : 		 Что BLAZE BAYLEY думает о новом альбоме IRON MAIDEN

8 ноя 2021 : 		 BLAZE BAYLEY поймал COVID-19

2 июл 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Один человек из моей семьи сказал: "Ты никогда не станешь вокалистом"»

17 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Британская пресса хотела, чтобы IRON MAIDEN провалились с моим приходом»

15 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Вы должны быть очень осторожны со словами, которые позволяете себе думать и говорить»

12 май 2021 : 		 BLAZE BAYLEY не переживает из-за фанатов IRON MAIDEN, которые его ненавидят

3 май 2021 : 		 LUKE APPLETON стал членом BLAZE BAYLEY

30 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY и PAUL DI'ANNO будут введены в Зал славы металла

27 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Понятия не имею, почему меня взяли в IRON MAIDEN»

8 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY сосредоточился на хорошем

3 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»

31 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»

29 мар 2021 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о невключении BLAZE'а BAYLEY в номинацию в ЗСРнР

11 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР
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|||| 26 апр 2023

BLAZE BAYLEY выпускает концертный релиз



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Mark Appleton и Christopher Appleton поделились новостями о здоровье BLAZE'а BAYLEY:

«Мы навестили Blaze'a дома, и и хотя операция прошла успешно, я думаю, справедливо будет сказать, что она оказала на него влияние.

Он настроен позитивно, держится стойко и борется, как и следовало ожидать от такого воина, каким он является, но восстановление после такой серьёзной операции явно будет медленным.

Ему предстоит 6 недель до начала физиотерапии, а затем, скорее всего, ещё 12 недель.

Спасибо всем за невероятную поддержку.

Мы будем продолжать обновлять информацию время от времени, но мы хотели, чтобы вы были полностью проинформированы о вероятной тяжести восстановительного периода.

Тем временем... АНОНСИРОВАН НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ АЛЬБОМ!

"Damaged Strange Different And Live".

Мы работали над ним несколько месяцев, и теперь нам приятно объявить об этом, особенно в качестве действительно хорошей новости по сравнению с недавними проблемами со здоровьем.

Официальная дата выхода альбома — 7 июля, и в ближайшее время мы начнём принимать предварительные заказы непосредственно в нашем интернет-магазине, включая несколько различных вариантов.

Новый альбом, название которого взято из текста песни "Warrior" со студийного релиза "War Within Me", включает концертные версии песен из того же релиза, а также небольшое количество песен Iron Maiden, вошедших в сет-листы "25-летия" за последние несколько лет.

Альбом будет доступен на CD, виниле и в цифровом виде на обычных платформах».

Трек-лист:

"War Within Me"
"Pull Yourself Up"
"Warrior"
"The Power Of Nikola Tesla"
"18 Flights"
"Lord Of The Flies"
"Judgement Of Heaven"
"Fortunes Of War"
"Como Estais Amigos"

BLAZE BAYLEY - New Live Album Due In July




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