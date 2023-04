26 апр 2023



BLAZE BAYLEY выпускает концертный релиз



Mark Appleton и Christopher Appleton поделились новостями о здоровье BLAZE'а BAYLEY:



«Мы навестили Blaze'a дома, и и хотя операция прошла успешно, я думаю, справедливо будет сказать, что она оказала на него влияние.



Он настроен позитивно, держится стойко и борется, как и следовало ожидать от такого воина, каким он является, но восстановление после такой серьёзной операции явно будет медленным.



Ему предстоит 6 недель до начала физиотерапии, а затем, скорее всего, ещё 12 недель.



Спасибо всем за невероятную поддержку.



Мы будем продолжать обновлять информацию время от времени, но мы хотели, чтобы вы были полностью проинформированы о вероятной тяжести восстановительного периода.



Тем временем... АНОНСИРОВАН НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ АЛЬБОМ!



"Damaged Strange Different And Live".



Мы работали над ним несколько месяцев, и теперь нам приятно объявить об этом, особенно в качестве действительно хорошей новости по сравнению с недавними проблемами со здоровьем.



Официальная дата выхода альбома — 7 июля, и в ближайшее время мы начнём принимать предварительные заказы непосредственно в нашем интернет-магазине, включая несколько различных вариантов.



Новый альбом, название которого взято из текста песни "Warrior" со студийного релиза "War Within Me", включает концертные версии песен из того же релиза, а также небольшое количество песен Iron Maiden, вошедших в сет-листы "25-летия" за последние несколько лет.



Альбом будет доступен на CD, виниле и в цифровом виде на обычных платформах».



Трек-лист:



"War Within Me"

"Pull Yourself Up"

"Warrior"

"The Power Of Nikola Tesla"

"18 Flights"

"Lord Of The Flies"

"Judgement Of Heaven"

"Fortunes Of War"

"Como Estais Amigos"







