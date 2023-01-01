BLAZE BAYLEY выпускает концертный релиз

Mark Appleton и Christopher Appleton поделились новостями о здоровье BLAZE'а BAYLEY:
«Мы навестили Blaze'a дома, и и хотя операция прошла успешно, я думаю, справедливо будет сказать, что она оказала на него влияние.
Он настроен позитивно, держится стойко и борется, как и следовало ожидать от такого воина, каким он является, но восстановление после такой серьёзной операции явно будет медленным.
Ему предстоит 6 недель до начала физиотерапии, а затем, скорее всего, ещё 12 недель.
Спасибо всем за невероятную поддержку.
Мы будем продолжать обновлять информацию время от времени, но мы хотели, чтобы вы были полностью проинформированы о вероятной тяжести восстановительного периода.
Тем временем... АНОНСИРОВАН НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ АЛЬБОМ!
"Damaged Strange Different And Live".
Мы работали над ним несколько месяцев, и теперь нам приятно объявить об этом, особенно в качестве действительно хорошей новости по сравнению с недавними проблемами со здоровьем.
Официальная дата выхода альбома — 7 июля, и в ближайшее время мы начнём принимать предварительные заказы непосредственно в нашем интернет-магазине, включая несколько различных вариантов.
Новый альбом, название которого взято из текста песни "Warrior" со студийного релиза "War Within Me", включает концертные версии песен из того же релиза, а также небольшое количество песен Iron Maiden, вошедших в сет-листы "25-летия" за последние несколько лет.
Альбом будет доступен на CD, виниле и в цифровом виде на обычных платформах».
Трек-лист:
"War Within Me"
"Pull Yourself Up"
"Warrior"
"The Power Of Nikola Tesla"
"18 Flights"
"Lord Of The Flies"
"Judgement Of Heaven"
"Fortunes Of War"
"Como Estais Amigos"
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет