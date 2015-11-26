15 июн 2021



BLAZE BAYLEY : «Вы должны быть очень осторожны со словами, которые позволяете себе думать и говорить»



В новом интервью подкасту "Fantasm" британский хэви-металл-вокалист Blaze Bayley, который более 20 лет назад был фронтменом IRON MAIDEN, рассказал о вдохновении для своей сольной песни "Warrior", которая вошла в его последний альбом "War Within Me":



«"Warrior" ["Воин"] — это внутренний диалог и слова, которые мы используем в своем уме, чтобы описать себя и вещи, которые мы делаем. Люди не понимают, что это важно. Если вы не проходили какую-либо терапию или не разговаривали с психологом, вы не понимаете этого — никто вам этого не скажет. Я знаю это.

Слова невероятно важны и сильны, как в позитивном, так и, что более важно, в негативном смысле. Вы можете выбирать слова, чтобы описать себя. Вы не обязаны довольствоваться теми словами, которыми вас описывают другие люди; вы не обязаны использовать эти слова в отношении себя. Если вы называете себя неудачником, вы укрепляете мысль о том, что вы, вероятно, неудачник. Но вы не обязаны использовать это слово. Идея заключается в том, что воины не всегда побеждают, но они всегда сражаются. И поэтому, если вы сломлены, побеждены и пали духом, вы можете начать снова; вы можете попробовать ещё раз. Вы не обязаны принимать то, что говорят о вас другие люди. Вы сами создаёте своё будущее. Но вы должны быть очень осторожны со словами, которые позволяете себе думать и говорить. И "Warrior", по сути, именно об этом.



На моём жизненном пути был урок, который я усвоил, и, к сожалению, я видел, как другие люди совершают ошибки. У Шекспира, поклонником которого я был, есть маленькая строчка: "Ты — то, что ты думаешь". И это так верно. Так что, если ты — это слова, которыми ты себя описываешь, выбирай хорошие слова и описывай себя как воина, героя и выжившего. Это то, чему я научился.



Я не всегда мог устоять на ногах, я не всегда чувствую себя воином, но я просто понял, что для того, чтобы справляться с жизненными проблемами, двигаться вперёд, подниматься, слово, которое я должен использовать, — это воин, а не неудачник».







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