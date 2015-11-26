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Blaze Bayley

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16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS

26 май 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сочинять альбом — это очень долгий процесс»

7 апр 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Люблю я голос BRUCE'a DICKINSON'a!»

26 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY о том, почему ему нравится встречаться с поклонниками

24 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Ключ к выживанию — позитивный настрой!»

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLAZE BAYLEY

15 янв 2020 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в 2021 году

28 ноя 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает DVD

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

28 авг 2019 : 		 Видео с текстом от BLAZE BAYLEY

5 май 2019 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX присоединился к BLAZE BAYLEY на сцене

16 фев 2019 : 		 BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDEN

12 фев 2019 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN

6 фев 2019 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

26 янв 2019 : 		 BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN записали акустический альбом

18 янв 2019 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN исполнил песню IRON MAIDEN

15 янв 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит концертный альбом в марте

14 май 2018 : 		 BLAZE BAYLEY снимет шоу для DVD

20 фев 2018 : 		 Семплы новых песен BLAZE BAYLEY

4 фев 2018 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

28 ноя 2017 : 		 Видеонарезка из североамериканского тура BLAZE BAYLEY

13 ноя 2017 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной

3 окт 2017 : 		 BLAZE BAYLEY в акустике

22 сен 2017 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

26 авг 2017 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

22 авг 2017 : 		 BLAZE BAYLEY планирует выпуск DVD
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BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS



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"Three Days Of Judgement", новое видео группы DIGGERTHINGS, партии вокала в котором исполняет BLAZE BAYLEY, доступно для просмотра ниже.

BLAZE BAYLEY Featured On New DIGGERTHINGS Single "Three Days Of Judgement"; Video Streaming



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