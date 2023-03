сегодня



BLAZE BAYLEY перенес сердечный приступ



Участники группы BLAZE BAYLEY, Mark Appleton и Christopher Appleton, опубликовали следующее сообщение:



«Мы с большим сожалением сообщаем, что вчера вечером у Blaze дома случился сердечный приступ, и сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии, ожидая новостей о дальнейшей операции/лечении. В сложившихся обстоятельствах он пребывает в хорошем расположении духа, но мы крайне огорчены тем, что вынуждены отложить наши предстоящие концерты в марте и апреле. Билеты будут возвращены, но мы искренне надеемся, что вы сохраните их и сможете прийти на новые концерты, о которых мы объявим, как только они будут определены.



Что касается концертов, уже забронированных на июнь-ноябрь этого года, мы, по понятным причинам, должны немного подождать, чтобы узнать, как быстро восстановится Blaze, поэтому, пожалуйста, следите за новостями, а пока, самое главное, мы уверены, что вы присоединитесь к нам и пожелаете ему полного и скорейшего выздоровления.



Blaze очень по всем скучает, не может дождаться полного выздоровления и новой встречи со своими поклонниками.



"Every Storm Ends... 'your heart will heal'.



Большое спасибо всем за ваше понимание и поддержку».















