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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
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*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
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*

Blaze Bayley

*



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BLAZE BAYLEY перенес сердечный приступ



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Участники группы BLAZE BAYLEY, Mark Appleton и Christopher Appleton, опубликовали следующее сообщение:

«Мы с большим сожалением сообщаем, что вчера вечером у Blaze дома случился сердечный приступ, и сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии, ожидая новостей о дальнейшей операции/лечении. В сложившихся обстоятельствах он пребывает в хорошем расположении духа, но мы крайне огорчены тем, что вынуждены отложить наши предстоящие концерты в марте и апреле. Билеты будут возвращены, но мы искренне надеемся, что вы сохраните их и сможете прийти на новые концерты, о которых мы объявим, как только они будут определены.

Что касается концертов, уже забронированных на июнь-ноябрь этого года, мы, по понятным причинам, должны немного подождать, чтобы узнать, как быстро восстановится Blaze, поэтому, пожалуйста, следите за новостями, а пока, самое главное, мы уверены, что вы присоединитесь к нам и пожелаете ему полного и скорейшего выздоровления.

Blaze очень по всем скучает, не может дождаться полного выздоровления и новой встречи со своими поклонниками.

"Every Storm Ends... 'your heart will heal'.

Большое спасибо всем за ваше понимание и поддержку».








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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27 мар 2023
o
olly71
Здоровья Блейз ! Тебе ещё рано .
Like!5
27 мар 2023
E
EvgenBriden
Надеюсь без серьёзных последствий... Здоровья!
Like!2
27 мар 2023
V
VAMPCUT
Инфаркт без последствий не бывает, к сожалению. Алкашку, курево вообще забыть навсегда. Здоровья мужику!

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