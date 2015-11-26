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Blaze Bayley

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3 окт 2017 : 		 BLAZE BAYLEY в акустике
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|||| 24 янв 2021

BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»



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Бывший вокалист IRON MAIDEN BLAZE BAYLEY объявил о том, что его новая работа получила название "War Within Me" и будет выпущена девятого апреля. Все песни написали Blaze и Chris Appleton. За мастеринг отвечал Ade Emsley, а за оформление — Akirant Illustration.

"War Within Me" не является концептуальным альбомом, но включает в себя положительную нить во всём. Cам автор сказал:

«Это альбом, который я хочу выпустить и чувствовать себя очень позитивно. Какую бы песню вы ни выбрали, у вас будет хорошее ощущение. Как фанаты металлической музыки мы склонны быть ущербными, странными и отличающимися друг от друга в каком-то смысле, и этот альбом (как я говорю в своём живом вступлении к песне "Futureal") — о том, чтобы взять своё будущее в свои руки. Это одна из вещей, которая по-настоящему связывает с людьми на моих концертах».

Трек-лист:

01. War Within Me

02. 303

03. Warrior

04. Pull Yourself Up

05. Witches Night

06. 18 Flights

07. The Dream Of Alan Turing

08. The Power Of Nikola Tesla

09. The Unstoppable Stephen Hawking

10. Every Storm Ends

BLAZE BAYLEY On Forthcoming Album War Within Me -



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Flaming


24 янв 2021, 00:29		Вот хотелось бы.
А то сильное напряжение у жителей всего мира сейчас.

grgr


24 янв 2021, 00:56		Чувак сверху знает людей всего мира, видать. А я вот ни одного напряжённого не встречал что-то.
ПЫС. Если этот хрен споёт натужно-позитивно, то всем в мире полегчает, стопудово.

Flaming


24 янв 2021, 02:56		Чувак сверху даже не выходит из квартиры ))

olly71


24 янв 2021, 13:37		Не самое лучшее название для очень позитивного альбома ..

Flaming


25 янв 2021, 02:23		Ну отчего же.
Боролся с собой - и победил.
Вот и позитивно празднует)


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