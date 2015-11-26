BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»
Бывший вокалист IRON MAIDEN BLAZE BAYLEY объявил о том, что его новая работа получила название "War Within Me" и будет выпущена девятого апреля. Все песни написали Blaze и Chris Appleton. За мастеринг отвечал Ade Emsley, а за оформление — Akirant Illustration.
"War Within Me" не является концептуальным альбомом, но включает в себя положительную нить во всём. Cам автор сказал:
«Это альбом, который я хочу выпустить и чувствовать себя очень позитивно. Какую бы песню вы ни выбрали, у вас будет хорошее ощущение. Как фанаты металлической музыки мы склонны быть ущербными, странными и отличающимися друг от друга в каком-то смысле, и этот альбом (как я говорю в своём живом вступлении к песне "Futureal") — о том, чтобы взять своё будущее в свои руки. Это одна из вещей, которая по-настоящему связывает с людьми на моих концертах».
Flaming
А то сильное напряжение у жителей всего мира сейчас.
grgr
ПЫС. Если этот хрен споёт натужно-позитивно, то всем в мире полегчает, стопудово.
Flaming
olly71
Flaming
Боролся с собой - и победил.
Вот и позитивно празднует)
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