24 янв 2021



BLAZE BAYLEY : «Новый альбом будет очень позитивным!»



Бывший вокалист IRON MAIDEN BLAZE BAYLEY объявил о том, что его новая работа получила название "War Within Me" и будет выпущена девятого апреля. Все песни написали Blaze и Chris Appleton. За мастеринг отвечал Ade Emsley, а за оформление — Akirant Illustration.



"War Within Me" не является концептуальным альбомом, но включает в себя положительную нить во всём. Cам автор сказал:



«Это альбом, который я хочу выпустить и чувствовать себя очень позитивно. Какую бы песню вы ни выбрали, у вас будет хорошее ощущение. Как фанаты металлической музыки мы склонны быть ущербными, странными и отличающимися друг от друга в каком-то смысле, и этот альбом (как я говорю в своём живом вступлении к песне "Futureal") — о том, чтобы взять своё будущее в свои руки. Это одна из вещей, которая по-настоящему связывает с людьми на моих концертах».



Трек-лист:



01. War Within Me



02. 303



03. Warrior



04. Pull Yourself Up



05. Witches Night



06. 18 Flights



07. The Dream Of Alan Turing



08. The Power Of Nikola Tesla



09. The Unstoppable Stephen Hawking



10. Every Storm Ends







