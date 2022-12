сегодня



Видео полного выступления BLAZE BAYLEY



Видео полного выступления BLAZE'a BAYLEY, которое состоялось 12 ноября в клубе Gagarin 205 в Афинах, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Lord Of The Flies" (Iron Maiden song)

"Sign Of The Cross" (Iron Maiden song)

"Judgement Of Heaven" (Iron Maiden song)

"War Within Me"

"Pull Yourself Up"

"Warrior"

"Fortunes Of War" (Iron Maiden song)

"Virus" (Iron Maiden song)

"When Two Worlds Collide" (Iron Maiden song)

"The Clansman" (Iron Maiden song)

"Como Estais Amigos" (Iron Maiden song)

"Man On The Edge" (Iron Maiden song)

"Futureal" (Iron Maiden song)

"The Angel And The Gambler" (Iron Maiden song)







